La víctima de Alves recurrirá la libertad bajo fianza: “Ha sido un jarro de agua fría”

El exjugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves, durante el juicio por la violación de una mujer en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. (EFE/ Alberto Estévez)

La víctima de Dani Alves recurrirá la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar al futbolista en libertad con una fianza de un millón de euros, según ha anunciado su abogada, quien ha asegurado que la joven está “muy indignada, muy desesperada y muy frustrada” por la decisión.

En declaraciones a los periodistas, Ester García, la abogada de la víctima, ha explicado que la joven le ha comentado que el “esfuerzo” que hicieron muchísimos profesionales que intervinieron en este caso, como los médicos, los mossos o los responsables de atención a la víctima, “no sirve para nada”, aunque se ha comprometido a “seguir luchando”.

Te puede interesar: Dani Alves pide quedar en libertad mientras su sentencia no sea firme: “Creo en la Justicia, no me fugaré”

“Para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo al no poderle dar yo una explicación en términos legales (sobre la resolución de la Audiencia), porque no le encuentro una explicación legal”, ha apuntado la abogada, que ha insistido en que van a recurrir.

La Audiencia de Barcelona ha acordado por mayoría imponer a Dani Alves una fianza de un millón de euros para quedar en libertad provisional a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme. La defensa del futbolista pedía salir dado que la sentencia no es firme y ya ha cumplido una cuarta parte de la pena de prisión, fijada en cuatro años.

Te puede interesar: Montero, ante la posibilidad de que Alves quede en libertad provisional: “Necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todos”

En caso de abonar esa cantidad, el tribunal retirará al futbolista sus dos pasaportes -español y brasileño- para evitar una posible fuga, le prohibirá aproximarse o comunicarse con la víctima y le obligará a comparecer semanalmente en el juzgado. Sin embargo, por el momento no tiene el dinero y se quedará en prisión. Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, la abogada de Alves se ha reunido esta tarde en la prisión de Brians 2 con el futbolista para comunicarle que todavía no ha podido reunir el millón de euros, por lo que deberá permanecer en prisión al menos hasta mañana.

Voto particular

El acuerdo de poner en libertad bajo fianza al brasileño ha contado con el voto particular del ponente Luis Belestá. Explica que “el motivo de discrepancia y que no fue suficiente para convencer a mis colegas” reside en que “los argumentos que llevaron a acordar la prisión provisional, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado”. El magistrado subraya sobre el riesgo de fuga del futbolista que “hasta en tres ocasiones esta Audiencia Provincial ha considerado que existía dicho riesgo”.

Las circunstancias que concurrían en ese momento “no sólo se mantienen en el momento actual, sino que se han visto incrementadas con el dictado del pronunciamiento condenatorio y la posibilidad de que dicha condena pueda verse aumentada en sede de apelación tras los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular”.

*Con información elaborada por EFE