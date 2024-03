Por qué Puigdemont puede presentarse a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. (Glòria Sánchez/Europa Press)

Carles Puigdemont será candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones convocadas en esta autonomía el 12 de mayo. Puede creerse que lo hará en virtud de la ley de amnistía, pero ésta aún no actúa. De hecho, apenas acaba de ingresar en el Senado para su tramitación, que se prolongará hasta dos meses. Sí es importante, como explicaremos en adelante, que haya entrado en vigor antes de que se celebre el debate de investidura en el Parlament.

Pero, entonces, cabe preguntarse cómo es posible que el máximo responsable del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, por el que buena parte de su govern ha pagado con la cárcel, y tras haberse fugado a Bélgica, sin responder a la justicia española, puede estar en una lista y aspirar, como aspira, a regresar al cargo del que fue despojado en la histórica aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La sucesión de acontecimientos ha beneficiado a Puigdemont. El primero de todos, el resultado de las últimas elecciones generales, que otorgó a Junts per Catalunya un papel fundamental para la investidura y la legislatura. Tanto es así que hasta el PP, admitió Alberto Núñez Feijóo ante un grupo de periodistas en febrero, sopesó la amnistía. Algo más que sopesarla hizo Pedro Sánchez, comprometiéndose a ella y siendo así elegido presidente del Gobierno.

Cuándo vuelve a España Puigdemont

El ejecutivo, a cambio, lograría estabilidad, materializada en primer término en unos presupuestos. Al final, ni una cosa ni la otra. Pere Aragonès, precisamente por quedarse sin presupuestos, convocó apresurado elecciones. Y Sánchez, que ya conoce a sus socios habituales, no quiere ni comenzar una negociación en plena campaña, en la que las exigencias y contraprestaciones pueden ser inasumibles, como ya lo pueden llegar a ser sin necesidad de urnas.

De modo que Puigdemont, en una jugada política como pocas se recuerdan, tiene a punto la amnistía, podrá ser candidato y, esto sí involuntario, deja al PSOE sin cuentas, dando un golpe sobre la mesa en plena pugna con ERC por ser primera fuerza independentista el 12-M. Además, y pese a haber logrado ya el objetivo principal, mantiene a los socialistas sentados a su mesa. Sin ir más lejos, el pasado sábado en Suiza. Junts quiere más.

Junts quiere más y Puigdemont se sabe ya blindado. Su abogado, Gonzalo Boye, lo reflejó en la afirmación -el pasado viernes en una entrevista en RAC1- de que el expresident está dispuesto a regresar a España antes incluso de que la amnistía opere, sin miedo a ser detenido una vez ponga un pie en nuestro país. “Lo que no podrán impedir es que sea presidente de la Generalitat”, proclamó el letrado.

Por qué puede ser candidato Puigdemont

Este regreso, a tenor de las palabras de Boye, no sucedería antes de los comicios, ni siquiera inmediatamente después, sino en caso de que llegara la sesión de investidura, fecha clave, y aún no estuviera en vigor la amnistía. La convocatoria anticipada de Aragonès es una buena noticia para Puigdemont, pero habría sido mejor unas semanas o meses más adelante. Los plazos son muy ajustados. Lo explicamos a continuación.

Puigdemont puede presentarse a las elecciones, simple y llanamente, porque no está inhabilitado. Porque no tiene impedimento alguno para serlo. También lo fue en 2021. Está procesado por malversación por la causa del 1-O y por terrorismo en la de Tsunami Democràtic, pero no ha sido juzgado y menos, condenado, y las órdenes de detención contra él debieran decaer cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la amnistía, previsiblemente a finales de mayo.

Pero también cabe la posibilidad de que a fecha de la investidura, la ley de amnistía no le haya sido aplicada. Los jueces tienen dos meses para hacerlo. Y pueden presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conocer cómo proceder, lo que retrasaría esa aplicación. Para Puigdemont es clave estar presente en la sesión de investidura, o de otra forma no podrá asumir el escaño.

¿Puede ser Puigdemont presidente de la Generalitat?

Para gozar de la plena condición de parlamentario, debe presentar la credencial al Registro General del Parlament. También tendría que presentar las declaraciones de actividades y de bienes, como establece el artículo 12 del reglamento de la cámara autonómica. En resumen, puede ser candidato y a buen seguro logrará escaño, pero es posible que no lo ocupe ni aunque regrese a España. Sin amnistía en vigor, sería arrestado. Puigdemont, dijo Boye, “va a asumir las consecuencias de sus decisiones”.

Si todos los planetas se alinean en su favor, es decir si ya limpio de cargos regresa a España y asume su escaño, cabe preguntarse si puede volver a ser presidente de la Generalitat. Y aquí mandan los ciudadanos y, a falta de mayorías absolutas, las negociaciones. Pero, fiándonos de los sondeos, las posibilidades son reducidas. Todos ellos apuntan a que Salvador Illa se impondrá, aunque necesitaría de ERC o Junts. En segunda posición pelean estas dos fuerzas, con los conservadores al alza.

Si así fuera, el dilema residiría en el seno de ERC: investir a Illa o una nueva mayoría independentista, fuera Aragonès o Puigdemont (o su número 2 en la lista) el president. Con la CUP saldrían las cuentas. Es decir, una Cataluña del PSC y en una nueva etapa o la Cataluña del procés y con uno de sus grandes protagonistas. Nada menos que quien llegó a impulsar, aunque durante unos segundos, la independencia. Quien mantiene patas arriba la política española.