Qué fue de Isaiah Washington, el actor despedido de ‘Anatomía de Grey’ tras ser acusado de hacer insultos homófobos a un compañero

Isaiah Washington en 'Anatomía de Grey'

La serie Anatomía de Grey está considerada una de las más longevas y exitosas de la televisión moderna. Desde que se estrenase allá por 2005, este drama médico lleva más de 20 temporadas en antena, con cientos de historias y personajes a través de sus más de 400 episodios. Con tanto tiempo, es normal que hayan pasado muchos actores por la serie, principalmente para acompañar a la Dra. Meredith Grey, el personaje al que da vida Ellen Pompeo. Anatomía de Grey ha contado con actores como Sandra Oh, Patrick Dempsey, Kevin McKidd o Jesse Williams. No obstante, hubo un actor que dejó una huella imborrable en la serie, aunque se tuvo que marchar de ella por la puerta de atrás.

Se trata de Isaiah Washington, uno de los miembros originales del reparto de de la serie pero que en 2007 fue despedido tras tres temporadas al frente de la misma. ¿La razón? Proferir un insulto homófobo contra su compañero de reparto T.R. Knight. Washington interpretaba en la serie al Dr. Preston Burke, a quien encarnó durante un total de 62 episodios, con un regreso especial en 2014, siete años después de haberse marchado de la serie, con el episodio We Are Never Ever Getting Back Together. Por su parte, T.R. Knight permaneció en la serie a pesar de ser víctima de tales comentarios, y dio vida al Dr. George O’Malley durante más de cien episodios.

Te puede interesar: Todo lo que se sabe sobre la nueva serie de José Coronado para Netflix

Tras ser reprochado por su comportamiento, Washington primero negó haber proferido ningún insulto en los Globos de Oro de 2007, pero eso sucedió durante su defensa, ya que un tiempo más tarde pidió disculpas. “No puedo defender ni explicar mi comportamiento. Tampoco puedo seguir negándome a mí mismo que hay cuestiones que obviamente necesito examinar dentro de mi propia alma, y he pedido ayuda”, comentaría posteriormente en un comunicado oficial. “Hice todo lo que los productores y la cadena me pidieron que hiciera”, reconocería años después dentro del libro de anécdotas y confesiones de la serie y sus protagonistas, How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy.

Isaiah Washington junto a Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey'

Su vida tras ‘Anatomía de Grey’

Tal y como hemos mencionado, Washington tuvo un breve regreso a la serie en su décima temporada, con la que sería su aparición final con su personaje. “Volví muy estresado y pensé que estaba haciendo el trabajo para el que me habían contratado. Pensé que eso iba a hablar de mi futuro en Grey’s, pero aparentemente esa no era la misma visión que la cadena y el estudio tenían para mí”, confesó el actor. Varios años después de eso, ahora Washington anuncia su retirada definitiva de la actuación, tal y como confirmaba en un mensaje en sus redes sociales: “Con el corazón encogido y una sensación de alivio, anuncio hoy mi jubilación anticipada de la industria del entretenimiento”.

Te puede interesar: ‘Imaginary’: una vuelta de tuerca a los ositos de peluche con más creatividad que sustos

Tras dejar Anatomía de Grey, Washington entró a formar parte de otra gran serie, Los 100, en la que daría vida a Thelonious Jaha durante 60 episodios, hasta terminar en 2018. Desde ese momento, el actor ha intercalado pequeños papeles en películas con apariciones episódicas en series como Tales o P-Valley. A pesar de haber anunciado su retiro, el actor aun tiene tres proyectos pendiente de estreno, como James the Second o Escape from Black Water. “Aquellos que han estado Siguiendo / Siendo testigo de mi viaje aquí en T---ter desde 2011 todos saben que he luchado una buena batalla, pero parece que los haters, provocadores y los idiotas han ganado. Ya no me interesan las idas y venidas respecto a un ‘constructo de color’ que nos mantiene divididos a los seres humanos ni me interesa la política ni nada vitriólico”, se despedía el actor.