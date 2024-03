El fichaje de David Broncano por RTVE para competir con Pablo Motos, en el aire: falta la aprobación del Consejo

David Broncano en 'La Resistencia' (MovistarPlus)

La Resistencia es uno de los programas más seguidos de Movistar Plus+, plataforma de televisión de pago en la que se han emitido casi 1.000 programas. El late night ha aunado una gran popularidad gracias al tono desenfadado e irreverente que caracteriza cada una de las entrevistas a conocidos rostros realizadas por David Broncano. Sin embargo, su futuro podría estar fuera de la propiedad de Telefónica.

El próximo mes de junio, La Resistencia finalizará su contrato con Movistar Plus+ y, según adelanta 20minutos, RTVE está dipuesta a cerrar el fichaje del presentador. Sin embargo, la decisión depende de la aprobación del Consejo de Administración de RTVE, una luz verde que todavía no se ha dado y que deja este movimiento en el aire.

La intención de la televisión pública es que el humorista y su formato se planteen como rivales de Pablo Motos y El Hormiguero en la franja acess prime time, pues el programa seguiría a la segunda edición del Telediario y tendría una emisión diaria con una duración de una hora y media.

Peso Pluma acudió a "La resistencia" y sorprendió a David Broncano con un lujoso regalo (Foto: Captura de pantalla)

La oferta que RTVE ha planteado al formato producido por El Terrat es de tres años, con un gasto máximo entre los 12 y 14 millones de euros por cada temporada. Pese a que la negociación está avanzada, ya que el Comité de la corporación ha aprobado el pase del formato de la plataforma privada a la televisión pública, habrá que esperar a la confirmación del Consejo de Administración —que tiene previsto celebrarse la próxima semana—.

Varias ofertas

El fichaje de RTVE por el formato no está decidido al cien por cien y, de hecho, se barajan varias negociaciones de cara a su futuro, entre ellas propuesta que Movistar Plus+ podría hacer al espacio con la idea de que este no se mudase de cadena y la de Mediaset.

Los motivos por los que el acuerdo con RTVE aún no se ha cerrado se encuentran en las discrepancias que tuvieron ambas partes al pactar tres temporadas. La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, rechazó firmar la propuesta por tres años, haciendo referencia a que se presentase un contrato por un año, siendo este prorrogable.

El hecho de que se presentase un acuerdo por tres temporadas no fue aprobado debido a la incertidumbre que se ha generado el no tener la certeza de que un formato que ha funcionado bien en una plataforma y en redes sociales vaya a tener una repercusión similar en una televisión pública y de emisión lineal.

No obstante, RTVE parece estar cien por cien segura de asumir los riesgos que pudiera conllevar este fichaje. Habrá que esperar a las próximas semanas cuando se cierren las negociaciones para conocer el destino de La Resistencia y del conductor del espacio.