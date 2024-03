Telecinco quita el veto a Rosa Benito y la ficha como colaboradora de ‘¡De Viernes!’ tras la detención de Antonio Tejado

Rosa Benito (Telecinco / Europa Press)

La detención de Antonio Tejado por su presunta implicación en el asalto a la casa de su tía, la cantante María del Monte, ha supuesto un duro varapalo para su familia y, como no, también para su entorno. Mientras que el sobrino de la folclórica se encuentra en prisión, la vida de sus allegados se ha visto salpicada por este problema judicial.

Si bien poco a poco van saliendo a la luz nuevos detalles sobre el caso de Tejado, ahora el foco se ha centrado en el fichaje de Rosa Benito por Mediaset. Al parecer, Telecinco ha puesto punto y final al veto que se tenía contra la madre de Rosario Mohedano, expareja de Tejado, y se ha convertido en el “fichaje bomba” de ¡De Viernes!, tal y como definieron los presentadores del formato, Beatriz Archidona y Santi Acosta.

La que fuera tertuliana de Ya es mediodía hasta octubre de 2022 llevaba un tiempo alejada de los platós, ya que había decidido centrarse en su familia y en vivir el día a día. Sin embargo, parece su distanciamiento de la pequeña pantalla ha llegado a su fin. A partir del próximo viernes 8 de marzo, la alicantina se sentará en el programa de Telecinco como colaboradora del espacio.

Su incorporación al espacio emitido cada viernes en Mediaset tiene lugar tan solo dos semanas después del ingreso en prisión provisional del padre de uno de sus nietos, pues Antonio Tejado tiene un hijo con Rosario Mohedano. Si bien es cierto que la ganadora de Supervivientes no ha emitido ningún comentario al respecto de la detención del sobrino de María del Monte, no se descarta que en las próximas semanas transmita su punto de vista al respecto.

Alejada de la detención de su ex

Antonio Tejado saltó a la fama por su relación con Rosario Mohedano, a quien conoció en 2007 en el programa Canal Sur La tarde con María, que estaba presentado por María del Monte. Aunque su historia de amor duró tan solo un año, ambos tuvieron un hijo en común, Antonio, que actualmente tiene 15 años.

No obstante, las infidelidades del sobrino de la cantante sevillana provocaron que su relación llegase a su fin. “Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Me la cargué yo al 90% porque era muy joven, un niñato. No le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Fui un imbécil, un idiota”, reconoció después, durante su paso por Gran Hermano Dúo.

Actualmente, la hija de Amador Mohedano no quiere verse involucrada por la mediática detención de su expareja, con el que no tiene ningún tipo de relación desde hace un tiempo, más allá del vínculo que les une tras ser padres de Antonio. Es por ello que, al igual que su madre, se ha mantenido al margen del varapalo judicial al que hace frente el padre de su hijo.