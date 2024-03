Laura Caballero, creadora de ‘La que se avecina’, desvela que ha sido operada de un cáncer y muestra sus secuelas físicas

Laura Caballero, en una fotografía de archivo. (José Oliva / Europa Press)

Laura Caballero ha roto su habitual discreción sobre su vida privada para compartir con sus seguidores el problema de salud por el que acaba de ser intervenida. La guionista y productora, creadora de exitosas series como La que se avecina o Machos Alfa junto a su hermano Alberto, ha desvelado que ha sido operada de un cáncer, mostrando además las secuelas físicas tras la cirugía.

“Bye carcinoma”, ha escrito la directora en su perfil de Instagram. El mensaje va acompañado de un ‘selfie’ en el que se puede apreciar una pequeña cicatriz en la parte inferior de su cuello. De esta manera, desvela que se le ha un carcinoma, un tipo de cáncer que afecta a las células epiteliales, aquellas que cubren el interior o exterior de los órganos, la piel o los vasos sanguíneos.

Te puede interesar: Sergio Peris-Mencheta responde a los que critican que esté tratando su cáncer en Estados Unidos

La publicación de Caballero ha recibido un aluvión de comentarios de apoyo. Varios compañeros de Laura, como Luis Merlo, Nacho Guerreros o Petra Martínez, le han expresado su cariño. “¡Ánimo! No son cicatrices, son condecoraciones”, le ha escrito Irene Villa, mientras que Cristina Cifuentes celebra la operación como “la mejor de las noticias”.

Laura Caballero, en una fotografía de su perfil de Instagram.

El caso de Laura Caballero no es el primero en que una personalidad televisiva de España es diagnosticada de un carcinoma. En junio de 2021, Mónica Carrillo desveló que le habían extirpado un carcinoma basocelular. “A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses. Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un tipo de cáncer de piel. Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación”, explicó la presentadora de Antena 3 Noticias.

La periodista mostró la cicatriz que la intervención le dejó en la zona de la nariz. “Este verano atípico para todos lo ha sido también en este sentido para mí. Protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza en los médicos. En estas situaciones nos ponemos a prueba nosotros mismos y también a las personas que nos rodean. Yo tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido total y fundamental para mí”, agregaba.

“Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar las fracturas de la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes”, concluyó Carrillo.