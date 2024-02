Andrea Guasch y Rosco (Hotel Flamingo): “‘Zorra’ no es un tema que nos pondríamos en Spotify, pero su mensaje es muy importante”

Entrevista a Hotel Flamingo, Andrea Guasch y Rosco.

Cuando Andrea Guasch le regaló a su novio Rubén Tajuelo, conocido como ‘Rosco’, un viaje a Las Vegas por su 30 cumpleaños, tuvo claro que había que vivir la experiencia más pura en la loca ciudad estadounidense y adentrarse de lleno en su “horterismo”. Fue por ello que escogió el Hotel Flamingo, el primero construido en la Strip, para hospedarse en esta aventura en la que sellaron su amor con una boda improvisada oficiada por un Elvis mexicano. Corría el año 2019 y Andrea y Rosco ya sabían que querían compartir sus vidas y que iban a crear un grupo que, de alguna manera, estuviera vinculado a esas vacaciones tan especiales.

Así nació el dúo Hotel Flamingo, un proyecto que solo es una faceta más de las muchas de su vida en las que la música está presente. “Siempre nos rodea la música, por deleite y por trabajo”, confiesa a Infobae España Tajuelo, que relata cómo ven vídeos de canciones al despertar o desayunan escuchando un vinilo.

Es por ello que no podía haber un emplazamiento mejor que el Hard Rock Hotel de Madrid para charlar con estos dos artistas. “Mira, tiene forma de guitarra”, le indica él a su esposa al acceder al hall y ver la gran escultura que lo decora. Los comentarios entre ellos sobre la ornamentación musical presente en cada esquina del lugar se seguirían sucediendo entre ellos en los minutos previos a comenzar la entrevista, demostrando que su vida en común se escribe en una partitura.

Amor, música y televisión

Andrea y Rosco se conocieron cuando ambos trabajaban en La Llamada, el exitoso musical dirigido por Los Javis. Él era uno de los músicos y ella interpretaba el papel protagonista de María Casado. Surgió así una relación personal y profesional que, tres bodas y un disco después, sigue mirando al futuro.

El dúo acaba de lanzar Soy mejor, un single que sigue la estela del anterior, Quedan balas, de mostrar sonidos nuevos que reflejan una nueva etapa en el proyecto musical. Esto se aprecia también en la letra, que no habla de amor: “Queríamos hacer un tema sobre algo que no se espera que hablemos nosotros, porque nos va muy bien en el amor y estamos muy contentos. Queríamos hablar del desamor, de la superación y el empoderamiento como individuo, sin necesitar a nadie”, expresa la catalana.

Su primer álbum, Discos y Vinilos, fue una declaración de intenciones y la mejor prueba de que les van los retos, pues el country en español no es el camino más fácil para aterrizar en la industria. A pesar de ello, con la perspectiva del tiempo creen que fueron poco arriesgados. “El primer disco era una búsqueda de nuestro punto en común, porque él es muy rock y yo soy más pop y soul. (...) Lo poperizamos todo por el miedo a no encajar, pero ahora vamos más a muerte a por lo que realmente nos mola: el country ‘pureta’ y el rock”, asevera Guasch.

“Hay gente que con 30 años sigue pensando que la única manera de grabar un disco es a través de ‘OT’ o de ‘La Voz’”

Los dos integrantes de Hotel Flamingo tuvieron sus propias experiencias en televisión antes de conocerse. Andrea se dio a conocer como ‘chica Disney’ en la serie Cambio de clase, mientras que Rosco probó suerte presentándose al casting de Operación Triunfo con apenas 16 años y, ya en la treintena, logró entrar en La Voz.

“Cuando me presenté a OT, pensaba que la única manera que había de poder dedicarme a la música era entrando en un talent show”, confiesa el músico, que agradece que su experiencia en La Voz llegara cuando ya había iniciado su carrera y no tenía pretensiones. “Estoy muy orgulloso del cambio de mentalidad y de mi evolución, porque hay gente que con 30 años sigue pensando que la única manera de grabar un disco es a través de OT o de La Voz”, afirma.

“La tele es un arma de doble filo, da oportunidades, pero es muy engañosa. Estamos hartos de ver a exconcursantes de talents que salieron, eran dioses y en cuestión de año y medio empieza su verdadera carrera”, agrega Rosco, mientras que Andrea confiesa que cuando echaron a su chico del talent de Antena 3 estuvo más afectada ella que él.

El Benidorm Fest y ‘Zorra’

Sobre si participarían en un talent show que les permita concursar como pareja -como es el caso de Factor X, que regresa a Telecinco-, Andrea y Rosco se muestran reacios. “Los talents están muy bien, pero yo soy más vintage, prefiero que vayamos poco a poco, haciendo conciertos y que sea lo que sea”, comenta ella. Él, por su parte, prefiere quedarse con el recuerdo de La Voz: “No tengo esa ambición de ir presentándome a todos los concursos. Mi tren de los talents ya pasó”.

No obstante, el año pasado sí abrieron la puerta a participar en el Benidorm Fest, aunque finalmente no fueron seleccionados. “Nos parece muy guay porque da la oportunidad de conocer a artistas y vas con tus temas, porque hay muchos concursos en los que haces canciones de otros y das a conocer tu talento, pero no tu música”, apunta la artista.

El dúo reconoce que en la reciente edición del certamen de RTVE era “team Angy” por la estrecha relación que mantienen con ella. En cuanto a la canción ganadora, Zorra de Nebulossa, confiesan que no es ‘su taza de té', pero alaban su letra: “No es un tema que nos pondríamos en Spotify, pero el mensaje es muy importante”, dice Andrea. “Respetamos mucho a Nebulossa. La letra de Zorra me parece bastante interesante, pero la canción no es mi estilo. Es una cosa subjetiva y hay que respetar a quienes les gusta y a los que no”, añade Rosco. Y concluye: “El mensaje está guay porque se da desde un punto desenfadado y me mola ese punto macarra”.