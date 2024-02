Ultimátum a Israel en Eurovisión 2024: la UER le insta a modificar la letra de su canción por contener referencias políticas

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024. (KAN)

La participación de Israel en Eurovisión 2024 podría estar en el aire. La Unión Europea de Radiodifusión ha dado un ultimátum a la KAN, la televisión pública israelí, para que cambie la letra de su canción, October Rain, por contener referencias políticas.

Según desvela la agencia israelí Ynet, la letra del tema que Eden Golan tenía previsto interpretar en Malmö no ha pasado el filtro de la UER, que ha instado a la televisión estatal a modificarla. De lo contrario, Israel podría ser descalificada del festival por no cumplir con la normativa que exige que las canciones no contengan proclamas políticas.

El citado medio informa de que el retraso en el lanzamiento de October Rain, que estaba previsto para la semana pasada, ha tenido que ser pospuesto después de que la organización responsable de Eurovisión solicitara revisar la letra previamente.

Pese al ultimátum de la UER, la televisión israelí se ha mostrado firme en su propósito de mantener intacta la letra del tema hasta las últimas consecuencias: “No cambiaremos la letra ni la canción, incluso si eso significa que Israel no participará en Eurovisión este año”, ha expresado la KAN.

Por el momento, la UER no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, aunque fuentes de Tel Aviv sí reconocen estar “en conversaciones” con la organización del certamen sobre la canción que la delegación israelí pretende llevar a Suecia.

Tensión internacional

Israel se enfrenta a una posible descalificación de Eurovisión en un momento de creciente tensión con algunas de las delegaciones participantes, que se han pronunciado explícitamente en contra de que el país esté presente en el certamen mientras es acusado de crímenes de guerra en Gaza. Así, los representantes de Finlandia o Noruega han mostrado su rechazo a la presencia de Israel e incluso han planteado la posibilidad de renunciar a su propia participación si la UER no da marcha atrás.

Lo cierto es que este ultimátum supone un inesperado giro en la actitud de la institución organizadora de Eurovisión, que hasta ahora había justificado la presencia de Israel en el festival, diferenciando su situación de la que provocó la descalificación de Rusia en 2022 por la invasión de Ucrania.

La última vez que una delegación fue apartada de Eurovisión por presentar una canción con contenido político fue en la edición de 2021, celebrada en Róterdam, Países Bajos. En aquel momento, la UER solicitó a Bielorrusia la modificación de la letra de su canción, Ya Nachu Teyba, del grupo Galasy ZMesta, por “cuestionar la naturaleza apolítica del concurso”. Sin embargo, la televisión bielorrusa se negó a cambiar el tema, por lo que finalmente no se le permitió participar en el concurso.