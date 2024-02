El método para recorrer Italia en tren por solo 49 euros por persona con viajes ilimitados

Manarola, en Cinque,Terre, Italia (Shutterstock).

No es de extrañar que Italia sea uno de los países más visitados de Europa. Es un destino que lo tiene todo, lo que conforma un amplio abanico turístico que atrae a millones de viajeros cada año. De este modo, su deliciosa gastronomía, rico patrimonio, dilatada historia y un sin fin de encantos más, dan lugar a un viaje de ensueño. Este varía en función de las regiones que se visiten, pues cada una cuenta con sus propios atractivos que brindan al país una variedad única.

Visitar todos estos lugares puede dar algún que otro quebradero de cabeza, pero gracias a la nueva oferta turística de Italia, viajar por estas regiones es algo mucho más económico y sencillo. Se trata del bono Italia on Tour, una promoción que permite recorrer el país libremente a través de los trenes regionales, trenes regionales rápidos y metropolitanos.

Menos de 50 €

La nueva oferta de Trenitalia permite a los viajeros utilizar de manera ilimitada los trenes italianos regionales, regionales rápidos y metropolitanos, brindando una oportunidad única para explorar el país. Existen dos opciones para los interesados: el bono Italia on Tour 3, con una duración de tres días consecutivos, por un precio de 29 euros para adultos y 15 euros para niños (de 4 a 12 años); y el Italia on Tour 5, válido por cinco días consecutivos, a un precio de 49 euros para adultos y de 25 para niños.

Nápoles, en Italia (Shutterstock).

Es fundamental destacar que la validez de ambos bonos comienza a partir del primer uso. Sin embargo, los pasajeros deben tener en cuenta que estos bonos solo son aplicables para trenes específicos administrados por Trenitalia y Trenitalia Tper, excluyendo los trenes de alta velocidad. A pesar de esta limitación, la oferta brinda una excelente alternativa para aquellos que desean descubrir con detalle una o varias regiones italianas, siendo especialmente atractiva para planes familiares.

Cómo conseguirlo

Para obtener esta oferta tan solo hay que seguir estos sencillos pasos:

Accede a la web de Trenitalia y selecciona en el área de cliente la opción de “promociones / servicios regionales”.

Elige tu promoción favorita en el menú desplegable;

Selecciona la cantidad de valores que desea comprar;

Establezca la fecha de validez a partir de la cual desea comenzar a viajar.

Desde la página web recuerdan que “el billete de viaje Italia in Tour 3 o Italia in Tour 5 es nominativo e intransferible. No es posible realizar cambios, solicitar reembolsos o mejorar clase y servicio. Puedes viajar durante 3 o 5 días consecutivos por toda Italia en todos los trenes regionales, rápidos regionales y metropolitanos de Trenitalia y Trenitalia Tper, incluido el Leonardo express”. Este último es el tren que conecta el aeropuerto de Roma Fuimicino con la estación de Roma Termini.