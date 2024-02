Benzema elogia a Vinicius tras el partido ante el Girona: “Número 1″

El francés Karim Benzema junto al brasileño Vinicius (REUTERS/Jon Nazca)

Los de Ancelotti cuajaron su mejor partido de la temporada el día y ante el rival que debían hacerlo. Minimizaron sus defectos y elevaron sus virtudes hasta cotas exponenciales. Sin centrales sanos en defensa, el Real Madrid finalizó el partido sin conceder ningún tiro a puerta a su rival. No por incomparecencia del Girona, que fue valiente y fiel a su esencia, sino por el voraz partido del Madrid, hambriento de goles. Recital de Vinicius. Marcó uno y regaló otro a Bellingham y más tarde a Rodrygo, que rompe su sequía.

La grada blanca se volcó en aplausos y ovaciones al brasileño, pero no fueron los únicos. Karim Benzema, quien compartió banquillo con el brasileño, acaparando casi el 70% del protagonismo y aportación goleadora del conjunto merengue, con 54 goles y 25 asistencias en el último año del francés como madridista, se rindió a los pies de su antiguo compañero. Karim llevaba un tiempo ausente en sus redes sociales, pero regresó por todo lo alto. El jugador del Al-Ittihad posteó una imagen de Vinicius celebrando el primer gol de su equipo y con el que adelantó al conjunto, acompañado del texto: “Número 1″.

Post de instagram de Karim Benzema con el que elogia a Vinicius (Instagram)

Pese a que Benzema tiene claro a su favorito, Vini no dudó en idolatrar a Bellingham ante los micrófonos de RealMadridTV: “Jude Bellingham es el mejor de esta temporada, está haciendo las cosas muy bien y nosotros nos alegramos mucho, somos una familia, estamos más unidos que nunca y tenemos que seguir en esta línea para ganar grandes cosas”. Además, se mostró contento de vestir la camiseta blanca y mostró su deseo de continuar en el conjunto merengue durante mucho tiempo más: “Siempre me alegro de jugar en el Real Madrid, de vestir esta camiseta, ojalá el presidente me dejé aquí por mucho tiempo”.

Vinicius volvió a brillar

Ancelotti miraba a la grada con nostalgia de lo que antes tenía a pie de campo. Sin Militao, Alaba, y Nacho y tras conocer la caída del único central sano horas antes del encuentro -Rüdiger-. De modo que el Madrid recibió al equipo más goleador del campeonato con Tchoumaneni y Carvajal actuando en el eje de la zaga. Dos inexpertos. No obstante, acumulación de desdichas, lejos de ser un desaliento, eleva el gen competitivo del grupo blanco que se mueve en situaciones de emergencia con naturalidad médica. Las paredes del túnel de vestuarios avisaban. “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos” y el terreno de juego lo confirmó.

A estas alturas de campeonato, con todo por ganar y casi todo ganado, Michel comprendió que la visita al Bernabéu era un todo o nada. Su alineación lo demostraba. No podía contar con Yangel Herrera por sanción y en lugar de sustituirle con un jugador de perfil similar -Arnau- optó por Portu, un mediapunta. Fue un once de ahora o nunca, un llevar la hazaña hasta el extremo. Aunque la valentía duró lo que quiso Vinicius, que a los seis minutos desbloqueó el partido con un gol a la altura de muy pocos. Recibió pegado al costado, se perfiló y soltó un latigazo cuya rosca dejó en vano la estirada de Gazzaniga.