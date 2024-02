Varias leyendas de la Fórmula 1 se pronuncian sobre el fichaje de Alonso por Mercedes: “Si yo fuera ellos...”

Fernando Alonso durante el GP de Hungría 2023 (REUTERS).

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre.

El terremoto pasa sacudió la Fórmula 1 con el fichaje sorpresa de Hamilton por Ferrari sigue dejando réplicas representadas como daños colaterales. El primero de ellos lo siente Carlos Sainz, a quien quita Hamilton el asiento. Y con Leclerc como teórico número dos del heptacampeón del mundo, al español no le quedaría más remedio que irse de Ferrari. A día de hoy, existen dos opciones que partirían con ventaja sobre el resto. El planteamiento más evidente de próximo destino sería, por el puesto que dejaría vacante la leyenda británica, Mercedes. No sería la primera vez en la que Toto Wolff anda detrás de Sainz. No obstante, la opción con más peso es la de Sauber.

Postura clara

Lo haría meses antes de la reconversión del actualmente denominado Stake F1 Team en Audi, prevista para 2026. Precisamente, Carlos Sainz padre acaba de conquistar su cuarto Rally Dakar de la mano de los alemanes, a los que no les faltará ambición en su salto a la F1. Sin embargo, la duda sobre qué piloto ocupará el sillón dejado por Hamilton es la mayor incógnita que ahora mismo recorre el paddock. Quedan dos volantes libres para el comienzo de 2025 y uno, en Mercedes, parece llevar escrito el nombre del piloto asturiano. Al menos eso es lo que querría ver una leyenda del Gran Circo como es David Coulthard.

“Si yo fuera Mercedes… elegiría a Alonso antes que a Vettel. Fernando está en forma para las carreras, entiende el motor y la unidad de potencia al tenerlo también en Aston Martin, todavía es un gladiador y tiene el cuchillo entre los dientes”, asegura el expiloto británico. Opinión compartida por Jacques Villeneuve, excampeón del mundo, que asegura que ver a Fernando al volante de un Mercedes “sería genial”. No obstante, también aprovechó para lanzar un dardo a la escudería alemana. “Dentro de Mercedes hay algo que no funciona. Lewis ya no cree en los ingenieros y ya no cree en Toto. El equipo, después de todo el espacio y la libertad que le dieron, no esperaba una despedida así de Lewis”, reflexiona. Las opiniones de Coulthard y de Villeneuve secundan la de Jenson Button, otro excampeón del mundo. “Me encantaría ver a Fernando en Mercedes. Estoy enamorado de mi antiguo compañero. Tiene 42 años, pero mantiene el hambre y la forma física”, aseguró.

Opción Alonso

Buena parte de los pilotos más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que Toto Wolff, director de Mercedes, deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo de la escudería alemana. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso.

El asturiano acaba contrato a finales de 2024 y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con Aston Martin. Otro aspecto positivo para la candidatura de Alonso es que mantiene una excelente relación con Russell. “Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente”, señala el jefe de Mercedes. “Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Verstappen.