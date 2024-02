“Hablas mucho castellano”: el motivo por el que un joven independentista catalán rechazó su cita en ‘First Dates’

Aleix durante su cita en 'First Dates' (Cuatro)

Los ilusionados del amor han encontrado en el programa First Dates el lugar perfecto para en el que todos los flechazos son posibles. Desde su primera emisión en 2016, el programa de citas de Cuatro ha demostrado que ni la edad, ni los gustos o las primeras apariencias, suponen un problema para conseguir el amor a través de la televisión. Sin embargo, ¿pueden con el idioma?

Esto en uno de los requisitos que Aleix, catalán de 19 años procedente de un pueblo de Girona, tiene en cuenta a la hora de buscar pareja. El joven ha puesto entre sus condiciones que su cita hable catalán.

“Tiene que ser más bajita que yo, si es más alta ya no me interesa. Y que sea ‘catalaneta’, ha explicado. “Yo tampoco soy muy radical con eso. Una chica catalaneta sería que hablase catalán, que le guste el catalán y que ame a Cataluña como la amo yo”, ha explicado antes las cámaras el que es socorrista y estudiante de educación física.

La cita de Aleix fue Abril, joven de 19 años de Sant Celoni, de la provincia de Barcelona, y estudiante de peluquería. Pero pese a que la joven también era de Cataluña y sí que compartían el idioma catalán, las diferencias de ambos no tardaron en salir a flote.

Abril durante su cita en 'First Dates' (Cuatro)

Curiosamente, ella ya conocía a Aleix gracias a TikTok. El día previo a la cita, Aleix subió a la red social que al día siguiente iba “a pisar Madrid” porque participaría en First Dates, un vídeo que Abril vio en la red social.

La prioridad: el catalán

Si un requisito tenía claro Aleix, es que su futura pareja tenía que hablar catalán constantemente. “Yo soy de Catalunya. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Catalunya”. Ante esto, Abril expresó su aprecio por España y Cataluña sin adentrarse en política.

Posteriormente, Abril le explicó que el idioma de Cataluña lo usa al igual que el castellano porque tiene a mucha familia fuera de Cataluña. “Podría ser ‘catalaneta’ pero no me habla en catalán. Ni lo he notado en el acento”, expresa el joven ante las cámaras de Cuatro.

La joven entonces se dio cuenta de la importancia que tenía para su cita que ella fuera de Cataluña. “A mí el hecho de que fuese catalán me venía bien por el hecho de que estuviera cerca, pero no porque sea catalán”, aseguró la joven al programa. Además, mientras Aleix explicaba su pasión por el deporte, Abril no compartía ese estilo de vida. “Yo solo corro para coger el autobús”, replicó ella.

La decisión final

Antes de tomar la decisión sobre si aceptaban tener una segunda cita, ambos lo tuvieron claro. “Yo me siento muy bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano y por eso no tendría una segunda cita”, argumentó Aleix. En correspondencia, Abril también indicó que tampoco repetiría otra cita con el chico.