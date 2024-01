Los tailandeses al rescate de Xabi Alonso: la surrealista estafa para que el técnico viaje a Liverpool y sustituya a Klopp

El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso (Reuters / Thilo Schmuelgen)

Los estafadores cada vez agudizan más el ingenio para poder llevar a cabo enreversados timos con los que sacar dinero a sus víctimas. Las redes sociales y el avance de la tecnología ha brindado un abanico de posibilidades a estos delincuentes para llevar a cabos sus golpes. Y si juntamos las redes sociales con la actualidad da lugar a una estafa totalmente diferente. Que Jürgen Klopp haya anunciado su salida del Liverpool a final de temporada ha dado la excusa perfecta a los estafadores más ingeniosos para diseñar un golpe en base a esta noticia que se ha extendido a nivel mundial.

El entrenador alemán sorprendía al mundo del fútbol y, en especial, a los ingleses al anunciar tras el final de temporada, que ahora sí, “caminará solo”. Entre los motivos que ha detallado el técnico para llegar a esta decisión es que se ha quedado sin energía para hacer lo que venía haciendo hasta ahora. Un movimiento que además ha anunciado cuando el equipo se encontraba en uno de sus mejores momentos, en posición de disputarlo absolutamente todo. En medio de esta situación, los nombres para ocupar el banquillo de los locales de Anfield no han tardado en empezar a sonar. Esta incógnita es la que han aprovechado los timadores para llegar a cabo su estafa.

A través de redes sociales, los delincuentes han creado un perfil falso de Xabi Alonso y han comenzado a mandar un mensaje pidiendo ayuda: “Hola, soy Xabi Alonso. La próxima temporada voy a entrenar al Liverpool, pero todavía me falta un poco de dinero para los billetes de avión. Si quieres apoyarme, envíame 300 bats”. Al cambio, esta cantidad no supone más de 8,5 dólares y unos 7,8 euros, pero lo cierto es que parece que han sido muchos quienes han decidido ayudar al supuesto técnico español para que dé el siguiente paso en su carrera profesional.

Alerta de la Policía de Tailandia

Después de que varias personas denunciaran la situación, la Policía de Tailandia se ha visto obligada a advertir a través de sus redes sociales de la estafa, donde han publicado una captura del supuesto perfil del exfutbolista español con el mensaje en el que se reclama el dinero para que los usuarios que reciban este texto estén alerta y no caigan en el engaño. Las autoridades han aconsejado evitar este tipo de mensajes que resultan sospechosos y no realizar transferencias de dinero o acceder a enlaces que puedan llevar a descargar diferentes programadas que pueden sustraer los datos y contraseñas bancarias.

Para los que todavía tengan dudas sobre si Xabi Alonso dejará el Bayer Leverkusen para entrenar al Liverpool, no, no lo hará. Al menos hasta el momento no se ha hecho nada oficial, ni sobre Xabi Alonso ni sobre otro técnico. Lo cierto es que todavía no se conoce quién será el que ocupe este puesto, aunque sí que ha sonado Alonso entre los posibles nombres que podría sustituir a Jürgen Klopp.