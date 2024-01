La fiesta de Rashford horas antes de no ir a entrenar por estar ‘enfermo’: “Estaba tan borracho que lo metí en la cama”

El jugador del Manchester United Marcus Rashford (REUTERS/Carl Recine)

Marcus Rashford, delantero del Manchester United para la Premier League e internacional con Inglaterra, no acudió al entrenamiento de su equipo alegando que estaba “enfermo”. Según informa el diario The Sun, su ausencia se debe a una noche de fiesta en las que bebió tequila durante doce horas, en la que terminó lanzando “fajos de billetes” y tuvieron que acostarlo, después de desmayarse a las tres de la mañana. El inglés no disputó el partido de su equipo ante el Newport County, que se quedó el United por 4-2.

Desde la incorporación de Rashford al Manchester United en 2016, ha sido una pieza clave para el equipo, destacando, en parte, por su capacidad goleadora. Más allá de lo deportivo, el delantero se ha pronunciado en temas sociales, como su activismo en campañas contra la pobreza infantil en el Reino Unido, empleando plataformas para influir en políticas públicas y apoyar a las familias necesitadas.

El futbolista pasó dos días en Belfast visitando a su amigo Ro-Shaun Williams (Larne FC). Richard Moriarty y Sarah Ridley hicieron públicas unas declaraciones de Sarah Adair, una camarera que, al parecer, se unió a la noche de fiesta de Rashford, en las que asegura que el delantero tenía “la misión de emborracharse”. “Me dejó claro que había decidido no ir a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esta noche”, asegura la camarera en su testimonio.

Te puede interesar: El vídeo en el que periodistas iraquíes intentan agredir al entrenador español Jesús Casas tras la eliminación de Iraq en la Copa de Asia

Imágenes en exclusiva a las que ha tenido The Sun que evidencian la noche de fiesta de Marcus Rashford (The Sun)

El club Old Trafford comunicó que su jugador estaba enfermo y no podía entrenar. Razón por la que fue ausente en el último encuentro del United. Tras la victoria del club inglés y ya en rueda de prensa, cuando la prensa preguntó al entrenador del club, Erik ten Hag, sobre la ausencia de uno de sus jugadores más importantes, aseguró estar “al tanto” y calificar la acción como “inaceptable”. Sin embargo, asegura que el resto es “asunto interno” y que él mismo se ocupará de ello. No obstante, lanzó un dardo a favor de su jugador afirmando que “está muy metido y motivado” con el equipo: “Conozco el esfuerzo que está poniendo y su total disposición con nosotros”. “Cometió un error, eso no quiere decir que no se comprometa”, zanjó el técnico.

Mucho alcohol y dinero: así transcurrió la noche de Rashford, según una testigo

Según informó la camarera al diario The Sun, el futbolista tenía “la misión de emborracharse”. Rashford habría bebido chupitos de tequila de Patrón y cócteles antes de desplomarse en la cama de un hotel completamente vestido alrededor de las tres de la madrugada. “Marcus Rashford me invitó a su noche salvaje... estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a acostarlo”, aseguró la camarera.

Sarah Adair describió que Rashford y ella vivieron una noche “extraña”. Borracho, Adair fue testigo de como el futbolista arrojó fajos de billetes al suelo: “Eran todo billetes de 20 libras y fajos grandes. Calculo que había entre 8.000 y 10.000 libras en efectivo”. “No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol”, apuntó la testigo.

Tras dos días en Belfast, el delantero regresó a Manchester en un vuelo privado que cogió a las siete de la mañana. Rashford podría enfrentarse a una multa de 760.000 euros. Dicha cantidad equivaldría a dos semanas de su sueldo.