Thiago Motta, el revolucionario táctico o Rafa Márquez, el conocedor de La Masía: comienza el casting para sustituir a Xavi

Thiago Motta y Rafa Márquez dan indicaciones durante un partido de esta temporada (REUTERS/EFE).

“Creo que la solución siendo coherente y con sentido común es que yo deje el cargo el 30 de junio, seguiré hasta entonces, así lo hemos acordado con el presidente. Tenemos un presidente que es la hostia, valiente, todo eso va a contribuir a destensar la situación del club. Soy culé”, explicaba Xavi en una rueda de prensa retrasada más de lo habitual al tener que hablar con los estamentos del club. Comparecía acompañado de su mujer, Nuria, y de su hermano, Óscar, cuyas presencias hicieron saltar las alarmas. Soltó la bomba de su dimisión tras la manita endosada por el Villarreal en Montjuic, pero los cables estaban pelados desde la derrota a manos del Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

“Estoy preparado para aguantar las críticas. Ya las había antes, pero creo en el proyecto, en mí y en el futbolista. Hay que revertirlo desde el jueves. Estoy fuerte. Es un golpe duro para mí y los futbolistas pero esto continúa. Ya lo hemos visto muchas veces, pero no queda otra que aguantar la crítica, es merecida”, aseguró después de aquel partido. La idea la fue madurando desde semanas atrás después de ver que no cambiaba la espiral en la que se encontraba tanto futbolísticamente hablando como a nivel de atmósfera del entorno.

Márquez, una opción de club

Desde el pasado sábado noche se ha abierto un casting para entrenador del Barcelona en el que Thiago Motta y Rafa Márquez anhelan interpretar el papel protagonista. El mexicano -al igual que Xavi en su día- también responde al perfil de hombre de club, tanto por conocimiento de La Masía -es el actual entrenador del filial azulgrana- como por su filosofía de juego basada en el ADN Barça. Principalmente por el 4-3-3 como sistema en fase de ataque y su propuesta de juego, siempre con un fútbol muy propositivo y la intención de ser protagonista a través del dominio de la posesión.

Laporta junto con Rafa Márquez al ser contrato para el puesto de DT de la Filial B. (X / @BARCA)

Otro de los rasgos que le identifican a Márquez con el ‘estilo Barça’ es que los tres medios son los jugadores que deben llevar el control de juego. Se organizan en un triángulo: el pivote o jugador eje en campo propio (Marc Casadó o Marc Bernal) y los dos interiores escalonados y con vocación ofensiva (Moha Moukhliss y Aleix Garrido o Unai Hérnandez). Los tres jugadores del mediocampo son los encargados de ocupar espacios intermedios en los distintos carriles interiores. A su vez, habilitan líneas de pase con los extremos y punta. Por ahora, sus resultados son buenos, valga el último triunfo ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres como ejemplo de ello.

Una vez finalizado y minutos después de conocerse la noticia en Montjuic, dio un paso al frente para ocupar el asiento de Xavi. “Es parte del proceso, llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. A una oportunidad así no le puedes decir que no”, se sincera. El que fuera jugador del Barcelona guarda una estrecha relación con los dirigentes y es un hombre de confianza en Can Barça, si bien todavía no cuenta con la experiencia suficiente en los banquillos. Su primer cargo fue el de entrenador del Cadete A del Real Alcalá. Y posteriormente, en junio de 2022, ya fue nombrado como entrenador del filial blaugrana, donde cumple ya su segunda temporada en el cargo.

Motta, más cauto y con más currículum

Thiago Motta es otro de los técnicos outsiders cuyo nombre es uno de los primeros que retumba en Can Barça después de conocerse el adiós de Xavi. El exjugador azulgrana posee más currículum que Rafa Márquez en lo que a experiencias desde el banquillo se refiere. Motta se inició en el juvenil del PSG antes de dar el salto a Italia, donde ha entrenado al Genoa, Spezia y actualmente se encuentra en el Bolonia, equipo que practica uno de los estilos más bonitos y efectivos de la Serie A. Llegaron a ser huéspedes habituales de los puestos Champions, ahora se encuentran a un punto de competición europea a la que no llegan desde 2002 cuando jugaron la ya extinta Intertoto.

El Bolonia ha mejorado notablemente sus prestaciones defensivas de la mano de Motta, fiel defensor de la tenencia del balón. Atrás quedan sus años en el PSG donde llegó a probar el 2-7-2 en entrenamientos. Por el momento, se mantiene más cauto que Márquez a la hora de hablar del banquillo azulgrana. “Ahora no es el momento de hablar de esto, si hay noticias sobre mí, ya las sabréis. Mi presente es el Bolonia, lo estoy disfrutando al lado de mi afición”. El casting no ha hecho más que empezar.