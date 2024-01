Sinner, tras ser campeón del Open de Australia: “Gracias a mis padres que siempre me dejaron elegir qué quería ser”

El tenista italiano, Jannik Sinner (REUTERS/Ciro De Luca)

La final comenzó con todo en contra de Jannik Sinner. Daniil Medvedev fue superior en los dos primeros sets, que se adjudicó por 6-3. Pero como había venido demostrando durante todo el torneo, y desde finales de 2023, Sinner ya es presente. El italiano sacó fuerza para poner un punto de inflexión en el tercer set y cambiar la dinámica del partido, que cada vez más se iba decantando más a su favor. Y, después de igualar el partido con dos sets ganados al resto, en el quinto no cedió y dejó poca oportunidad al ruso. Se convierte en el quinto italiano en ganar un Grand Slam, el primero desde Adriano Pannatta en 1976, y el primer nuevo campeón del torneo en diez años, desde que Wawrinka se proclamase ganador en 2014.

Al término del partido, el italiano, con solo 22 años, demostró madurez tanto dentro como fuera de la pista. Aprovechó el micrófono, para, en primer lugar, dar la enhorabuena al ruso: “Daniil, quiero darte la enhorabuena a ti y a tu equipo por un increíble torneo de nuevo”. “Hemos jugado muchas finales juntos, siempre me haces mejor jugador y encuentro algo en lo que mejorar. Tu esfuerzo ha sido increíble en este torneo, las horas que has pasado en pista y el esfuerzo que has mostrado hoy corriendo a por cada bola. Espero que también puedas levantar el trofeo aquí, estoy seguro de que puedes y te deseo lo mejor para la temporada”, continuó refiriéndose directamente al número tres.

Sinner quiso agradecer a “todos los patrocinadores, jueces, recogepelotas, a todos los que hace posible este torneo”. “Es la tierra de la felicidad”, afirmó. “Es un gran torneo para mí, gracias a todos por hacer mi primer Grand Slam tan especial. Luego está mi equipo, todos en mi box y también los que están en casa viéndome. Intentamos mejorar cada día, incluso durante los torneos intentamos ser más fuertes, entender cada situación mejor. Estoy feliz por teneros apoyándome y entendiéndome, que no es fácil porque a veces soy algo joven todavía. Pero es lo que hay, gracias a todos”, continuó agradeciendo.

Como experiencia de su primera final de Grand Slam asegura que “el apoyo ha sido increíble durante estas dos semanas”. “Gracias a todos, esta pista se siente como que hay 15.000 personas. También a quienes están viéndolo desde casa, especialmente a mi familia. Ojalá estuviesen mis padres, que siempre me dejaron elegir qué quería ser. Probé otros deportes y nunca me pusieron presión, gracias a ellos. Espero que esta libertad también sea posible para todos los chicos jóvenes”, aseguró.

Daniil Medvedev: “Tengo que intentarlo duro la próxima vez”

“Quiero dar la enhorabuena a Jannik, hoy has demostrado por qué te mereces esto”, comenzó diciendo el ruso. “Has luchado hasta el final, has subido el nivel, Tú y tu equipo estáis haciendo un gran trabajo, ganando muchos partidos y muchos torneos. Probablemente, este no es tu único Grand Slam”, añadió, aunque adelantó que esperaba poder ganar él la siguiente final “porque ya van varias finales seguidas que me ganas”. “Intentaré hacerlo mejor la próxima vez, pero enhorabuena, te lo mereces”, sentenció.

El italiano se impuso rememorando la gesta de Rafa Nadal en 2022, quien ya le remontó dos sets en la final de Australia. Ante esto, Medvedev lo tiene claro: “Siempre duele perder en la final, aunque seguramente es mejor estar en la final que perder antes... Siempre quiero ganar, pero tengo que intentarlo más duro la próxima vez. Estoy orgulloso de mí mismo y lo intentaré más fuerte a la próxima”.

“Gracias a mi equipo, que están aquí apoyándome cada día y cada noche. Quizás mi familia ha apagado la tele, pero os he sentido conmigo. Lo siento por no haber podido hacerlo hoy, pero intentaré que funcione la próxima vez por vosotros. He sentido mucho el apoyo de mis amigos y fans de todo el mundo. Quiero dar las gracias a todo el mundo, han sido dos semanas fantásticas”, agradeció el ruso todo el apoyo recibido.