Este es el motivo por el que Netflix canceló ‘Mindhunter’, según David Fincher

Aunque J.A. Bayona diga que hay algunos en las escuelas de cine que no lo conocen, David Fincher sigue siendo uno de los cineastas más importantes del mundo. Tras estrenar el año pasado El asesino en Netflix, el director de películas como Seven o El club de la lucha ha demostrado que sigue en plena forma y con capacidad para indagar en los recovecos más oscuros del alma humana. La maldad innata en el ser humano es un tema que ha explorado en casi todas sus películas, con notables excepciones como El curioso de Benjamin Button.

No obstante, la producción en la que más tiempo había tenido para desarrollar este tema no era una película, sino una serie. Con ayuda de Netflix, el director pudo sacar adelante esta serie en 2017, y no tardó en convertirse en una de las series franquicia de la plataformas, aumentando en gran medida la calidad y la imagen del servicio de streaming con el prestigio que le daba tener al frente a un director de su talla. Su segunda temporada, en 2019, fue de nuevo bien recibida por los fans y usuarios de la plataforma, aunque su éxito no fue suficiente para obtener una renovación por una tercera.

En febrero del año pasado, el propio Fincher salió ante la cantidad de rumores que se estaban produciendo para aclarar la situación. “Es una serie muy cara y, a ojos de la plataforma, no hemos atraído suficiente audiencia para justificar tal inversión”, lamentaba el director, confirmando así la cancelación de la serie a pesar de contar con apoyos para una tercera entrega. La serie concluía con un caso en Atlanta dejando en el aire la historia de Bill Tench y Holden Ford, los personajes a los que daban vida Holt McCallany y Jonathan Groff, respectivamente.

Un gran riesgo

Ahora Fincher ha vuelto a salir al paso para aclarar los motivos por los que la tercera temporada de Mindhunter no sale adelante. Según el director de Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres, la serie suponía un “gran riesgo” para la plataforma: “Teníamos claro que era una serie procedimental sobre ciencias del comportamiento pero que no sería algo como Expediente X, CSI o Mentes criminales”, aseguraba el cineasta. Otra de las razones que mencionaba el estadounidense, como hiciera en su momento, es el elevado precio que supone cada capítulo para la plataforma: “Fue una serie cara. Muy cara. Llegamos tan lejos como pudimos hasta que finalmente alguien dijo: ‘No tiene sentido producir esta serie así, a menos que puedas reducir el presupuesto o hacerla más popular para que la vea más gente’”.

Con esta última declaración, Fincher desvela también otra de las razones por las que para él y su equipo tampoco tenía mucho sentido continuar con la serie, pues no iban a ser capaces de plegarse a las indicaciones de la productora. Sin embargo, Desde Netflix se le puso un “límite” que según asegura ahora no le permitía desarrollar por completo la idea que tenía en la mente: “No queríamos cambiar nuestro enfoque. Eso es todo: siempre doy un pequeño paso al margen de lo que se espera de mí. De lo contrario, no me interesa”, desvelaba el director.