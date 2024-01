Dua Lipa se queda sin su nominación a ‘Mejor canción original’ en los Oscar por ‘Dance The Night’: Billie Eilish y Ryan Gosling sí representarán a ‘Barbie’ en la categoría

Dua Lipa, en la premiere europea de 'Barbie' el pasado mes de julio (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Las nominaciones a los Oscar han caído del cielo en este lánguido martes y, como siempre, las sorpresas no se han hecho esperar. Dua Lipa se ha quedado sin su nominación en la categoría de ‘Mejor canción original’ por el tema Dance The Night, uno de los buques insignia de Barbie, la cinta de Greta Gerwig que convirtió las salas de cine de todo el planeta en una expresión cromática de tonalidades rosas.

La película sobre la muñeca de Mattel contaba con una banda sonora de altura, de ahí que sea la gran protagonista en las nominaciones de los premios de la Academia. What Was I Made For?, de Billie Eilish, y I’m Just Ken, intepretada por Ryan Gosling, son los dos temas de la cinta de la directora que estarán representados en la gala del próximo 10 de marzo.

Completan el listado de canciones nominadas It Never Went Away, de la película American Symphony, The Fire Inside, de la cinta Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes y Wahzhazhe (A Song For My People) de Los Asesinos De La Luna. Todo apunta a que la ganadora será Eilish, que ya se alzó con el Globo de Oro por un delicado tema que aparece en una de las escenas más emotivas de Barbie: un tratado existencialista en el que Margot Robbie se plantea cuál es su papel como muñeca (o como persona) en un mundo en constante cambio.

Los premios musicales han estado, de momento, repartidos, pues en los Critics Choice Awards la ganadora fue I’m Just Ken, el tema camp en el que Gosling se abre en canal a través de Ken. El triunfo del otro tema de Barbie, compuesto junto a Mark Ronson, generó uno de los memes de la noche: el actor con una cara de incredulidad al enterarse de que su canción para la película había sido la vencedora.

Las nominadas a 'Mejor canción original' de la próxima edición de los Oscar

Pese a que el tema de Dua Lipa, Dance The Night, había estado presente en ambas ceremonias de premios, no ha conseguido llegar a los Oscar. Su erótico-festiva canción de sonido disco, la que marcó el fin de la era Future Nostalgia (su exitoso segundo álbum marcado por la purpurina), se ha quedado a las puertas de los premios de la estatuilla dorada.

¿El segundo Oscar de Billie Eilish?

Billie Eilish parte como favorita de cara a la gala de los Oscar de 2024. Su What Was I Made For? podría convertirse en el segundo premio de su carrera, pues ya se alzó con el Oscar a ‘Mejor canción original’ en el año 2022 por No Time To Die, el tema que acompañó a la película del mismo nombre del universo de James Bond.

La estadounidense ya sabe lo que es ganar un Oscar, y viene de alzarse con el Globo de Oro por el tema más simbólico de Barbie (que también estará representada en la gala en las categorías de ‘Mejor película’, ‘Mejor guion adaptado’, ‘Mejor actor de reparto’ para Ryan Gosling y ‘Mejor actriz de reparto’ para America Ferrera o ‘Mejor diseño de vestuario’).