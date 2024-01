Lorenzo Sonego, el rival trampa para Alcaraz en Australia que ya sabe lo que es ganarles a él y a Djokovic

Lorenzo Sonego celebra su victoria en primera ronda de Australia (REUTERS/Edgar Su)

“No me gusta tener el cara a cara negativo con nadie. Eso me incentiva para intentar empatar. Viene de ganar a (Daniel) Evans. Es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. Toca seguir mejorando e intentar que el head to head sea 1-1″. Toda una declaración de intenciones la de Carlos Alcaraz, nada más superar su estreno en este Abierto de Australia. El segundo mejor tenista de la actualidad tiene muy claro que no podrá confiarse en absoluto el próximo jueves, cuando Lorenzo Sonego, un rival que ya sabe lo que es ganarle, le esperará en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Si nos ceñimos a la actualidad más inmediata, no fiarse ni un ápice del italiano es la opción más convincente para afrontar con garantías el desafío de superarle. En su encuentro de primera ronda con Daniel Evans, no tembló, a pesar de verse por debajo en el marcador tras el primer set. El británico no pudo llevarse ninguno de los tres restantes ante el número 46 del mundo, que tuvo la sangre fría necesaria como para remontar y mandar de vuelta a casa a su adversario: 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4).

Alcaraz también supo, en el debut, lo que es ir de menos a más. Después de una primera manga de máxima tensión contra Richard Gasquet, todo fue coser y cantar, a raíz de llevarse el tie-break con el que se resolvió el primer parcial. Con un set menos de desgaste que Sonego (7-6 [5], 6-1, 6-2), volverá a verse las caras con él después de un periodo de tiempo razonable desde la primera y única ocasión. Eso nos lleva, por seguir con la teoría de la importancia de no subestimar al de Turín, a viajar hasta agosto de 2021. Concretamente, al Masters 1000 de Cincinnati.

Sonego en acción contra Evans en primera ronda de Australia (REUTERS/Edgar Su)

Las victorias de Sonego contra Alcaraz y Djokovic

Hace tres campañas, Sonego acarició el Top 20 de la ATP. En octubre del 21, llegaría a ocupar, valga la redundancia, el puesto 21 de la clasificación mundial, lo más alto que ha estado en la misma. Meses antes de lograr ese hito, tuvo que medirse en primera ronda de Cincinnati a un Alcaraz todavía alejado de los focos, puesto que entonces era el 55 del ranking. Es más: el murciano accedió al cuadro final del torneo a través de la previa.

En aquella ocasión, igualmente en pista dura, el transalpino se llevó la victoria por 6-3, 7-6 (6). Carlitos tuvo sus oportunidades para apretarle las tuercas a Sonego, pero a este no le tembló el pulso en los momentos decisivos. Las cosas han cambiado muchísimo desde aquello, pero ahí está el récord favorable ante Alcaraz que ostenta. “Ha mejorado mucho su tenis y sé que tendré que dar lo mejor de mí mismo, porque partidos como este son los que se erigen en una gran oportunidad para mejorar mi tenis. Quiero disfrutar al máximo de la experiencia que supone enfrentarme a él en la Rod Laver Arena”, declaró cuando se confirmó que jugarán entre sí.

“Sé que Carlos es un jugador mucho más agresivo que cuando nos enfrentamos. Tiene muy buena mano, una gran volea… Debo jugar muy agresivo y puedo hacer algo con su servicio”, apuntó Sonego sobre sus opciones de dar la sorpresa. No sería la primera vez en la que da la campanada frente a un Top 10. La más sonada, sin duda, la sufrió nada menos que Novak Djokovic en Viena 2020.

En cuartos de final del evento austríaco, Sonego se cargó al líder del circuito, actual y en ese momento, por 6-2, 6-1. No se descarta que el serbio jugase a medio gas en ese tramo del curso (finales de octubre y principios de noviembre), pero ahí queda eso. A día de hoy, el balance de sus enfrentamientos marcha 1-1: Nole sí se impuso en semifinales del Masters 1000 de Roma 2021 (6-3, 6-7 [5], 6-2).

La lista de Top 10 a los que ha vencido, cuando se encontraban en los puestos punteros, no termina aquí. La completan Dominic Thiem (Masters 1000 de Roma 2021), Hubert Hurkacz (Metz 2022), Félix Auger-Aliassime (Dubai 2023) y Andrey Rublev (Masters 1000 de Roma 2021 y Roland Garros 2023).

Sonego y Djokovic en Roma 2021 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con tres títulos ATP a sus espaldas (Antalya 2019, Cagliari 2021 y Metz 2022), la tercera ronda (2022) es lo más lejos que Lorenzo Sonego ha llegado nunca en el Open de Australia. Idéntico techo presenta Alcaraz en este major. Una situación que quiere cambiar en los próximos días. A costa, entre otros, de un contrincante que le derrotó en el pasado y, si está inspirado, podría volver a hacerlo. Depende de Carlitos, ahora con dos grandes en el zurrón, que la historia no se repita.