La rajada de Sergio Herrera: “La Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça”

El portero del Osasuna Sergio Herrera (REUTERS/Vincent West)

En abril del año pasado, un gol de Pablo Ibáñez en el tramo final de la prórroga desató la locura en el banquillo visitante de San Mamés. Los futbolistas y el staff técnico de Osasuna celebraban sobre el terreno de juego el billete a la final de Copa del Rey –18 años después– que tenía doble destino. Sevilla para enfrentarse al Real Madrid y Riad para disputar la Supercopa de España ante el campeón de Liga que posteriormente fue el Barça.

El tercer torneo en importancia del fútbol español ha generado controversia desde que en 2020 cambiara su continente y contenido. Además del campeón de Liga y Copa, la competición dio cabida también a los subcampeones de los mencionados torneos y pasó a disputarse en Arabia Saudí a cambio de 40 millones de euros por edición. La Federación española repartía cantidades económicas a los clubes participantes en función de sus respectivos cachés, siendo Real Madrid y FC Barcelona los más agraciados.

Después, algo menos de un año, llegó el momento de viajar a Riad. Lewandowski derribó el muro de Osasuna y Lamine Yamal sentenció en el tramo final para otorgar al club blaugrana el billete a la final ante el Real Madrid. Después del partido y tras la eliminación, el portero de los rojillos, Sergio Herrera, afirmó que esta competición “está hecha para que la jueguen Madrid y Barça”: “La Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça. Quien no lo vea es que no ve mucho fútbol. No lo comparto, pero es normal que ellos (el público saudí) quieran ver a estos dos equipos y por eso les paguen más”.

En la misma línea, Sergio Herrera lamentó que la Supercopa de España se esté disputando en Arabia Saudí: “Esta es una competición que se debería vivir con nuestra gente. Somos equipos españoles y lo debería disfrutar la afición española. Venimos aquí porque es nuestra profesión y punto”.

Negociaciones con la Federación

Osasuna aterrizaba en Riad como subcampeón de Copa. Ante esta condición debía recibir una cantidad algo menor al millón de euros, atendiendo al criterio de méritos deportivos y palmarés que establece la Federación por el contrato suscrito con Arabia en 2019, cuando Luis Rubiales era el presidente. No obstante, Osasuna no compartía dicho planteamiento y se presentó al partido sin haber firmado su contrato, ya que rechazó el dinero que la Federación le asignó.

Esa vía le ha brindado a Osasuna la oportunidad para negociar con la Federación y alcanzar un acuerdo por el que en lugar del millón de euros recibirá una cantidad muy cercana a los dos kilos, el doble. “Es importante entender que de un presupuesto de 40 millones, percibir 1.950.000 euros no es ninguna desfachatez. No sabemos el dinero que perciben los demás ni nos interesa”, detalla Fran Canal, director general de Osasuna, durante su conversación con los medios de comunicación desplazados a Riad.