Un aficionado grita que el Atlético ganará al Real Madrid en la Supercopa y Alcaraz pierde su partido: “No he podido dejar de pensar en ello”

Imagen de archivo de Carlos Alcaraz durante un partido (EP).

Antes de dar la bienvenida a la nueva temporada, Alcaraz y Djokovic, los dos mejores tenistas del mundo en este momento, se vieron las caras en un mini torneo de exhibición celebrado a caballo entre 2023 y 2024 en Riad, Arabia Saudí. El partido cierra el capítulo de duelos de 2023 y a su vez abre, en cierta medida, el correspondiente a 2024. Se preveía como una prueba de cara al Open de Australia, torneo dará el pistoletazo de salida a una temporada que se espera como un ‘todos contra Djokovic’.

Un cara a cara entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, números uno y dos del mundo, siempre es garantía de éxito, de espectáculo, aunque no haya nada más en juego que ganar para minar la moral del rival. Alcaraz se impuso 4-6, 6-4 y 6-4 augurando batalla para el año que viene. La victoria en Riad significa el broche de Carlitos a una temporada que, pese a los resultados y sensaciones de los últimos torneos, es la mejor desde que compite en el circuito. Así lo contemplan las estadísticas. Se coronó en Wimbledon, Buenos Aires, Madrid, Indian Wells, Barcelona y Queens, además de alcanzar las semifinales en Roland Garros y US Open.

“Es una pequeña cosa que se mete en tu mente”

Este 2024 lo inicia con la mente puesta en el Open de Australia, torneo al que se está preparando con diferentes partidos de exhibición. El último de ellos, ante De Miñaur, se resolvió con derrota del español por 6-4, 5-7 y 10-3. A pesar de la derrota, Carlos Alcaraz se mostró optimista y consideró el partido como un buen entrenamiento antes del inicio del torneo. Durante el transcurso del encuentro, uno de los aficionados presentes en las abarrotadas gradas profirió uno grito en favor del Atlético de Madrid, rival del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Momento que no pasó inadvertido para el tenista balear.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

“Hay un aficionado ahí en la grada que al final del primer set dijo algo sobre el Atlético de Madrid, que juega mañana contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Dijo que el Atlético va a ganar, tú eres seguidor del Real Madrid y desde ese momento no has ganado un solo juego. ¿Puede que eso le de una pista a tus rivales para meterse en tu cabeza ahora? “, le preguntaron a Carlitos a pie de pista. “Probablemente, sí. Es un gran partido y toda la gente española va a estar pendiente. Como has dicho, soy del Madrid y desde que él dijo eso no he parado de pensar en ello. No, es broma. Pero bueno, sí... es una pequeña cosa que se mete en tu mente”, contestó Alcaraz.

Las cuentas de Alcaraz para recuperar el número uno

La temporada de 2023 terminó con dos claros protagonistas y una lucha abierta: recuperar el liderato del ranking ATP. Carlos Alcaraz lo ostentaba hasta el US Open, del que se proclamó ganador Novak Djokovic, y con ello puso fin a la 36ª semana de Alcaraz en lo más alto de la clasificación. Con el inicio del año y la celebración del primer Grand Slam de la temporada en Australia, se reabre dicha pelea. Ambos tenistas dependen de sí mismos para recuperar el trono después del Open de Australia.

En estos momentos, existen 2.200 puntos de diferencia entre ambos. Sin embargo, tanto el serbio y el español dependen de sí mismos para recuperar el primer puesto. El serbio defiende dos mil puntos, de su entorchado en 2023. Por su parte, el español solo puede sumar con cada triunfo tras su ausencia en la edición del pasado año. El escenario de Novak para mantener su liderato acoge varias posibilidades, depende de que Alcaraz no llegue a cuartos, que Djokovic llegue a la final y Carlitos no gane el torneo y que obtenga el mismo resultado que el español. Si, por el contrario, Carlos llega a cuartos, semifinales o final y Djokovic se queda en rondas anteriores, el murciano pasaría a defender el trono de la ATP.