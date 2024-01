En directo | El Congreso vota el decreto anticrisis del Gobierno: en juego el subsidio por desempleo, las pensiones, la factura de la luz o el transporte público gratuito

Votación clave para el Gobierno

Buenos días. Jornada trascendente en el Congreso de los Diputados. Mejor dicho, en el Senado. El pleno de este miércoles, que debate y vota los decretos clave del Gobierno para el subsidio por desempleo, para la factura de luz y gas o para la gratuidad del transporte público, tiene lugar en la cámara alta y no en la baja, que está en obras. Hay varios focos: además de la aprobación o no de estas medidas, puede producirse la primera gran derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, que a esta hora no ha logrado reunir los apoyos necesarios. Además, Junts se jacta de tener en sus manos la viabilidad del mandato y por tanto de la continuidad del presidente, imprescindibles por otro lado para la concesión de una amnistía aún en pañales. Miradas también sobre Podemos, que mantiene el ‘no’. El interés reside en el estrado, pero no solo. Será en los despachos donde se decida cómo acaba el día.