La nota lanzada a un cartero desde una ventana que descubrió un secuestro en Jaén: “No llame a la Policía que me mata”

La Policía Nacional investiga el secuestro de una mujer de 24 años y su hija de 7 en Jaén, un raptó que los agentes descubrieron gracias a que la víctima lanzó desde la ventana de una vivienda una nota a un cartero: “Por favor, no llame a la Policía que me mata”. Ahora, la Policía busca al presunto responsable del secuestro, un hombre que logró huir cuando los funcionarios acudían al lugar, según informan fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero, cuando la mujer vio desde la ventana de la vivienda donde estaba retenida junto a su hija a un cartero que repartía la correspondencia en la carretera de Circunvalación de Jaén. La víctima decidió escribir un mensaje de SOS en un papel y lanzarlo por la ventana para alertar al trabajador de Correos.

La nota, que fue recogida por el cartero, decía lo siguiente: “Por favor, no llame a la Policía que me mata”. Además, la mujer escribió el teléfono de sus padres, a quien pretendía que llegara el aviso. Sin embargo, el cartero no dudó y trasladó rápidamente la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras conocer la situación, los agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar indicado por el empleado de Correos. La mujer retenida les hizo indicaciones desde la ventana de la vivienda para que no entraran por miedo a las represalias que podía emprender su secuestrador. No obstante, los policías forzaron la puerta y accedieron a rescatarla junto a su hija. Mientras tanto, el hombre pudo huir por los tejados de la urbanización.

Una vez efectuado el rescate de las dos mujeres, la Policía Nacional solicitó la ayuda de los bomberos para rastrear los tejados por dónde habría escapado el presunto autor de los hechos, pero no pudieron dar con él. Por el momento se desconoce la relación del varón con la mujer y la menor a las que presuntamente retuvo en contra de su voluntad.

Posteriormente, los agentes procedieron a efectuar un registro en la vivienda, donde encontraron una plantación ilegal de marihuana, por lo que se desplazaron al lugar los efectivos especialistas en estupefacientes de la Policía Nacional, que ya está a cargo de la investigación. Hasta ahora no han trascendido más datos sobre lo ocurrido, ya que los investigadores pretender asegurar el éxito de las pesquisas.

Los secuestros, al alza

El fenómeno criminal de los secuestros, que se da casi por extinguido en España desde hace años, se disparó en el último informe de criminalidad del Ministerio del interior con un aumento del 62,5 por ciento. Entre enero y septiembre de 2022, el Ministerio del Interior contabilizó 56 secuestros, mientras que en los primeros nueve meses de 2023, registró hasta 91, lo que supone un rapto cada tres días. Se trata de la cifra más alta en ese mismo periodo desde el año 2016, cuando se incluyó este delito en los balances de criminalidad de Interior. Desde entonces, el mayor número de secuestros se había producido en 2021 con un total de 71.