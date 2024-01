El Barça evita con sufrimiento que se le atragante la Copa en Barbastro

Fermín López y Oriol Romeu celebran uno de los goles del FC Barcelona (EFE).

Con sufrimiento y enfado por el tiempo añadido, el Barça evitó en Barbastro uno de esos fracasos que, por su tamaño, acaban en ‘azo’. Fue en un partido tan polar como la noche. Con canteranos y los menos habituales sobre el campo bacheado y con un juego sin brillo que desembocó en el Barça pidiendo la hora y el Barbastro apurando hasta el último segundo del tiempo añadido, que, por cierto, enfadó a Xavi. Esta vez el motivo no fue el estado del terreno de juego, que él mismo salió a comprobar una hora antes del inicio, sino la prolongación de Pulido Santana.

Hasta más de un minuto sobre los cuatro que había añadido en primera instancia. Pero el gol de Marc Prat sobre la bocina desde los once metros, obligó a ello. Finalmente los goles de Fermín López, Raphinha y Lewandowski fueron demasiado para un Barbastro que plantó cara a los de Xavi y se llevan el orgullo intacto. El Barça no sabe ganar un partido de forma tranquila, ni por más de un gol. Tras ponerse 0-2 parecía que éste podía serlo, pero tuvo que sufrir hasta el final para sellar su pase a los octavos, de nuevo por un sólo gol de renta como en las últimas once victorias pasadas.

“Sabíamos que nos iba a costar porque ellos iban a ir a muerte. Pero hemos ganado, que es lo importante”. Valgan estas palabras de Fermín López, uno de los goleadores, para comprender el estado de incertidumbre en el que vive instalado el Barça.

Noticia en desarrollo.