La DGT endurece los requisitos para conducir una moto: este es el curso obligatorio

Un motorista practicando para sacarse el carnet.

El último año ha sido trágico para los motoristas. En 2023, se han registrado 299 muertes de este colectivo en accidentes de tráfico. Esta cifra representa un aumento del 19% respecto a los motoristas fallecidos en la carretera en 2022, que fueron 254.

Durante la presentación del informe de siniestralidad vial del año 2023 de la Dirección General de Tráfico (DGT), el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se ha establecido un nuevo curso para conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

Hasta ahora, era suficiente con obtener el permiso de conducción B, esperar hasta tres años y obtener la convalidación automática para conducir motos sin marchas de hasta 125 centímetros cúbicos con un máximo de 15 cv. No obstante, con las nuevas medidas propuestas por el Ministerio de Interior, se pone el foco en reducir la mortalidad en las carreteras españolas. El objetivo de este curso, como ha señalado Grande-Marlaska, es garantizar “un previo ejercicio de conocimiento del vehículo y de la conducción, que no tiene nada que ver con un vehículo de cuatro ruedas”, ha señalado Grande-Marlaska, responsable de Interior. Todavía no han trascendido más detalles sobre cómo será este curso ni la fecha exacta de su entrada en vigor.

Esta no es la única medida anunciada por el ministerio de Interior. A partir de 2024, también queda prohibido el uso de cascos abiertos tipo jet, siendo, de ahora en adelante, el casco integral o modular el único permitido para circular en vías urbanas e interurbanas. Asimismo, los motoristas deberán llevar unos guantes homologados durante la conducción.

Año trágico para los usuarios vulnerables

En 2023 no solo han aumentado las muertes entre motoristas, sino en todo el colectivo vulnerable, en el que se incluyen ciclistas, peatones y conductores de patinetes. En 2022 fallecían 425 usuarios vulnerables en las carreteras españolas, un 9% menos que en 2023, donde la cifra ha ascendido hasta los 463.

Ante estas cifras, la DGT también tiene como objetivo actualizar el contenido de los cursos de recuperación de puntos para incorporar un perfil específico para los motoristas que hayan perdido su saldo de puntos. Además, se programarán cursos de conducción segura y eficiente con el objetivo de mejorar las habilidades de los conductores de vehículos de dos ruedas.

“Quienes comprendemos la pasión por las dos ruedas no podemos comprender que pueda costarnos la vida. 299 motoristas fallecidos es un auténtico disparate, es sencillamente inadmisible”, ha lamentado Marlaska. Asimismo, ha destacado que seguirán recomendando a los motoristas el uso de airbag.

En total, 2023 ha fallecido con 1.145 fallecidos en las carreteras españolas, lo que supone la misma cifra de muertos en siniestros de tráfico que en 2022.