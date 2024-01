¿Desvelará Rajoy en Boadilla (epicentro de la Gürtel) quién es ‘M. Rajoy’?: el expresidente dará una charla con Edmundo Bal, el abogado que le acusó

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (Agostime - Europa Press)

El destino les unió el 26 de julio de 2017. Ese día, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel, asegurando que jamás se cobraron sobresueldos en el PP y que él era ajeno a “los asuntos económicos del partido”. Frente a él se sentaba Edmundo Bal, director del departamento penal de la Abogacía del Estado y una de las acusaciones del caso. Una trama de corrupción que cambió la historia política de este país. Un año después, cuando se conocía la primera sentencia en mayo de 2018, el PP era condenado por lucrarse de los negocios ilegales de Francisco Correa, una condena que derivó semanas después en una posterior moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Rajoy y Edmundo Bal volverán a reencontrarse el próximo 18 de enero. Casualidades de la vida lo harán en el municipio madrileño de Boadilla, en su día uno de los epicentros de la trama donde Correa corrompió a sus anchas y engordó su irregular fortuna sobornando a varios políticos municipales. El Teatro Princesa Doña Leonor de este municipio acogerá los días 11, 18 y 25 de este mes un foro de expertos en el que durante tres jornadas se analizará la ley de amnistía y sus consecuencias legales. En la del 18 participarán Rajoy, el exministro José Luis Corcuera y Edmundo Bal, que ha vuelto a la abogacía tras su periplo político en Ciudadanos.

El foro, organizado por el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y el diario jurídico Confilegal, contará con la participación de expertos de diversos ámbitos para ofrecer “una comprensión más completa de las consecuencias legales de esta legislación en el futuro de España y su relación con la Unión Europea”. El día 18 será el turno del debate ‘Perspectivas sobre el proyecto de ley de amnistía: ¿Hacia dónde nos puede llevar?’, moderado por el magistrado Francisco Oliver. Junto a él Rajoy, Corcuera y Bal. “Será una especie de reencuentro y, a lo mejor, de reconciliación”, señala a Infobae España el propio Edmundo Bal, que asegura que será “un placer” debatir con Rajoy a pesar de que en el pasado él tuvo que dirigir la acusación contra el PP en el caso Gürtel.

El ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal (Jesús Hellín - Europa Press)

La historia de ‘M. Rajoy’

Porque Rajoy nunca fue imputado en el caso, a pesar de que los famosos papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, revelaron una caja B en el partido. Rajoy nunca admitió los sobresueldos ni las donaciones irregulares a cambio de contratos, y siempre negó ser el ‘M. Rajoy’ que aparecieron en los apuntes de Bárcenas. Rajoy, como mucho, fue llamado a declarar como testigo. Y eso que los análisis realizado en su día por la UDEF de la Policía Nacional señalaban que un tal “Mariano” o “M. Rajoy” habría percibido un total de 163.507 euros entre 2003 y 2008 procedentes de los fondos opacos del partido.

“Yo siempre estuve en contra de la declaración de Rajoy en el juicio, porque sabía que iba a ser un paripé y que no iba a servir de nada. Como finalmente ocurrió. Pero otra de las acusaciones lo solicitó y allí estuvo en la Audiencia Nacional. Creo recordar que yo no le hice ninguna pregunta”, rememora Bal, que recalca que se volvió a ver las caras con el expresidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados cuando Rajoy volvió a declarar, esta vez en la comisión de investigación del ‘caso Kitchen’. Eso fue en diciembre de 2021. “Ese día sí pregunté y no le gustaron mis preguntas. Eso me dijo”.

El dictamen de esa comisión de investigación señaló a Rajoy y a su número dos en el partido, la exministra María Dolores de Cospedal, como máximos responsables “políticos” de la llamada ‘Operación Kitchen’, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas con recursos públicos del Ministerio del Interior. Más de dos años después, Rajoy y Bal se volverán a sentar juntos. Esta vez por una ley de amnistía. El acceso al debate será libre, hasta completar aforo, en el Teatro Princesa Doña Leonor (Mártires, 1) a partir de las 19.30 horas. A lo mejor en esta ocasión el expresidente se anima y revela quién estaba detrás de ‘M. Rajoy’.