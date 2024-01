‘Intruso’, con Paul Mescal y Saoirse Ronan, llega a Prime Video este viernes

Paul Mescal y Saoirse Ronan en una escena de 'Intruso' (Amazon Studios)

Prime Video está de enhorabuena. Después de haber estrenado una de las películas más esperadas de la temporada, Saltburn (el segundo largometraje de Emerald Fennell después de Una joven prometedora), este viernes 5 de enero presenta otra de las cintas más comentadas: Foe (Intruso), protagonizada por los nominados al Oscar Saoirse Ronan (Lady Bird, Mujercitas) y Paul Mescal (Normal People, Aftersun).

Intruso, basada en la novela de Ian Reid y dirigida por Garth Davis (Lion, María Magdalena), que ha colaborado mano a mano con el escritor para esta adaptación, es una evocadora exploración del matrimonio y la identidad ambientada en un futuro en el que el cambio climático ha arruinado las tierras de cultivo. Junior (Mescal) y Henrietta (Ronan) son una pareja que vive tranquilamente en una granja.

Ambos cultivan un trozo recóndito de tierra que ha sido propiedad de la familia de Junior durante generaciones, pero su tranquila vida sufre un vuelco cuando un extraño, interpretado por Aaron Pierre (El ferrocarril subterráneo, Tiempo), aparece en su puerta inesperadamente con una inquietante proposición. Ante la ausencia de un ser querido, ¿puede ser éste sustituido por una réplica biomecánica?

Intruso está llena de imágenes fascinantes y preguntas persistentes sobre la naturaleza de la humanidad (y la inteligencia artificial aplicada a la vida) que traen a la luz un futuro no tan lejano. La película está producida por Kerry Kohansky-Roberts, Garth Davis, Emile Sherman, Iain Canning, con Dawn Olmstead, David Levine, Robert Walak, Samantha Lang y Reid en la producción ejecutiva.

Hay Paul Mescal para rato

Después de haberse convertido en la diana de todos los halagos tras su impecable trabajo en Aftersun, a Paul Mescal le han surgido infinidad de proyectos que, no sólo confirman su talento, también la predilección de Hollywood por el que parece ser el actor del momento. Uno de los más notorios es Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott y cuyo rodaje se ha paralizado a causa de la huelga de guionistas y actores de Hollywood. En la nueva entrega, en la que también participarán Denzel Washington, Pedro Pascal y Connie Nielsen, Mescal será Lucius, el sobrino de Cómodo (interpretado por Joaquin Phoenix en Gladiator) e hijo de Lucilla (Nielsen).

Ahí no acaba el listado de cintas en los que el actor irlandés estará involucrado, sólo falta ver cómo afectará el desarrollo de la huelga de Hollywood a los rodajes y los estrenos . Una película que sí sabemos que saldrá el próximo 22 de diciembre en Estados Unidos (en España todavía se desconoce su fecha de estreno) es All of us strangers.

Andrew Scott y Paul Mescal (Searchlight Pictures)

En la cinta dirigida por Andrew Haigh, Mescal y Andrew Scott (Fleabag) encarnan una gran historia de amor que se inspira en Strangers, la novela de Taichi Yamada ambientada en el Japón de 1987. Este tórrido romance, que sirve de puerta al pasado del director, narra la historia de Adam (Scott): un escritor de cuarenta años que vive solo en un frío rascacielos a las afueras de Londres y que, una noche, conoce a su vecino Harry (Mescal).

Otro proyecto del que formará parte, pero de la que se conocen menos detalles, es Hamnet. Chloé Zhao, la ganadora del Oscar por Nomadland, adaptará la exitosa novela de Maggie O’Farrell y contará con Mescal y Jessie Buckley para llevarlo a cabo. La mezcla parece contar con todos los ingredientes del éxito.