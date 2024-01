Estas son las medidas y pesos del equipaje de mano en 2024 en Ryanair, Vueling, Iberia y otras aerolíneas

Mujer colocando el equipaje en un avión (Shutterstock).

A la hora de volar, uno de los aspectos más importantes a considerar es la elección de la maleta, pues cada compañía tiene una normativa diferente en cuanto a su peso y dimensiones. Estas cuentan con restricciones en el equipaje de mano y maletas de cabina, que incluyen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso máximo permitido. Los pasajeros que no acaten estas normas pueden enfrentarse a la imposición de recargos, ya que el exceso de equipaje se reubica en la bodega del avión.

Por ello, es imprescindible conocer cada normativa y consultarla con antelación para evitar sorpresas desagradables. Revisar y cumplir con estas medidas puede simplificar el proceso de preparación del equipaje y contribuir a una experiencia más satisfactoria durante el viaje. Por el contrario, incumplir con estas normas puede provocar contratiempos y retrasos.

Igualmente, es pertinente también tener en cuenta los artículos permitidos en el equipaje de mano, ya que ciertos objetos pueden estar restringidos o prohibidos por razones de seguridad. A su vez, cabe destacar que algunas aerolíneas, dependiendo de la tarifa, te permiten llevar más o menos piezas de equipaje.

Medidas recomendadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta: no exceder 55 x 35 x 20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Sin embargo, estas directrices no son obligatorias, dejando que cada compañía aérea estipule sus propias restricciones de tamaño, las cuales varían ampliamente.

En cuanto al peso permitido del equipaje, la cifra comúnmente aceptada ronda los 8 kilogramos por maleta. Esta restricción se considera insuficiente por muchos viajeros, ya que el peso de un equipaje estándar vacío puede llegar a ser de unos 3 kilogramos, limitando considerablemente la cantidad de pertenencias que pueden llevarse.

Asimismo, cabe señalar que estas medidas suelen ser para las tarifas low cost, por lo que, en general, si se viaja con paquetes superiores, las condiciones serán mayores. De esta forma, para el 2024 las aerolíneas siguen manteniendo sus medidas y pesos estipulados en sus normativas anteriores.

Iberia

Un avión de Iberia.

La compañía española permite llevar de forma gratuita como equipaje de mano una pieza que no exceda de 40 x 30 x 15 centímetros, mientras que las dimensiones de la maleta de cabina deben ser de 56 x 40 x 25 centímetros. En cuanto al peso, este no debe exceder los 10 kilogramos. Para la clase Business, las dimensiones son las mismas, pero se admiten un total de dos piezas de un peso máximo de 14 kilogramos. Esto es apto para los vuelos de largo recorrido, excepto si el origen del mismo es cualquier aeropuerto de EE. UU.

Ryanair

Ryanair admite llevar un equipaje de mano no más de 40 x 20 x 25 centímetros. No obstante, la compañía cobra un suplemento de entre 8 y 32 € con la tarifa Value si se quiere acceder con una maleta de cabina. Sus dimensiones deben ser de menos de 55 x 40 x 20 centímetros y pesar menos de 10 kilogramos.

Air Europa

Air Europa permite llevar en la cabina una maleta de mano de forma gratuita de hasta 10 kilogramos viajando en clase turista. En cambio, si nuestro billete es Business podremos subir al avión dos piezas de hasta 14 kilos. En ambos casos, las dimensiones máximas son 55 x 35 x 25 centímetros, por supuesto, ruedas y asa incluidas.

easyJet

FOTO DE ARCHIVO. Aviones de la aerolínea Easyjet en el aeropuerto de Luton, Reino Unido. 4 de junio de 2020. REUTERS/Paul Childs

El equipaje de mano pequeño no debe exceder las dimensiones de 45 x 36 x 20 centímetros, lo que incluye las asas y las ruedas. Este debe caber debajo del asiento delantero y no puede pesar más de 15 kilogramos. En cuanto al equipaje de mano de mayor tamaño, las regulaciones establecen que las dimensiones no pueden sobrepasar los 56 x 45 x 25 centímetros. Esto abarca a elementos como trolleys o mochilas de gran tamaño, los cuales deben encajar en los compartimentos superiores de la aeronave, manteniendo igualmente el límite de peso en 15 kilogramos.

Vueling

Los pasajeros de Vueling pueden llevar una pieza gratuita con un tamaño máximo de 40 x 20 x 30 centímetros. Este equipaje debe poder ser ubicado bajo el asiento delantero; de lo contrario, se aplicará un cargo adicional. Por otro lado, para transportar una maleta de cabina será necesario abonar una tarifa extra y se permite únicamente una maleta con dimensiones que no superen los 55 x 40 x 20 centímetros y un peso máximo de 10 kilogramos.

Lufthansa

Avión de Lufthansa. (Shutterstock).

Lufthansa ha establecido directrices específicas para el equipaje de los pasajeros. La compañía aérea permite una maleta de mano de dimensiones máximas de 40 x 30 x 10 centímetros. Por otro lado, el equipaje de mano debe cumplir con no exceder las medidas de 55 x 40 x 23 centímetros y un peso inferior a los 8 kilogramos. La cantidad de piezas permitidas varía en función de la tarifa adquirida: