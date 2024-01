Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño

Dos décimos de la Lotería del Niño (María José López / Europa Press)

Cuando muchos todavía no se han superado el golpe que no les tocara nada en la Lotería de Navidad o todavía se encuentran celebrando el gordo, aun sin creérselo del todo, ahora llega el turno de la Lotería del Niño. Se trata de una nueva oportunidad para volver a poner todas las esperanzas en el sorteo y soñar con lo que harías con el dinero si te tocara, o para seguir tentando a la suerte e intentar hacer un doblete. Este sorteo se celebrará el próximo día 6 de enero a las 12 de la mañana, así después de abrir de los regalos de los magos de Oriente, puede que llegue un regalo extra y no esperado.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2024 cuenta con un bote de 770 millones de euros repartidos en premios por el sistema de bombos múltiples. En concreto, el primer premio de este sorteo es de 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo; el segundo es de 750.000 euros a la serie y 75.000 al décimo; el tercero es de 250.000 euros a la serie y 25.000 al décimo. Además, también 20 premios de 3.500 euros y 1.400 premios de 1.000 euros por serie.

Sin embargo, todo este dinero no llegará de forma íntegra a la cuenta corriente, ya que es necesario cumplir con una serie obligaciones legales en caso de que te toque el premio gordo. La Agencia Tributaria ya tiene el ojo puesto en este sorteo para evitar estafas y fraudes. Y es que, Hacienda se queda una parte de estos precios, eso sí, solo de aquellos que superen los 40.000 euros. Esto se debe a que el Gobierno llevó a cabo una reforma, por la que hasta dicha cantidad el beneficiado estará exento de pagar impuestos. Pero si, por el contrario, tiene la suerte de ganar un premio grande, superior a la cifra mencionada, deberá tributar el 20% del premio.

De esta forma, en el caso de ganar el premio gordo (200.000 euros) recibirán 168.000 euros en su cuenta, la cantidad restante se ingresará en las arcas del Estado. Respecto al segundo premio (75.000 al décimo) la cantidad que recibirán los premios son 68.000 euros; y en el caso del tercer premio, 25.000 euros; la persona agraciada estará exenta de pagar impuesto, dado que el premio es inferior a 40.000 euros.

Eso sí, cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta, la persona premiada no debe hacer ningún tipo de trámite y tampoco se incluirá en la base imponible del IRPF. Donde sí debe incluirse es en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales.

Y si el premiado es una empresa

Pero, ¿y qué pasa si el premiado es una empresa? En estas situaciones las condiciones fiscales cambian. En estos casos, el dinero que se hubiese ganado quedaría integrado en la base imponible del Impuesto de sociedades, y esa misma cuantía sería descontada de los que saliese a pagar a la Agencia Tributaria.