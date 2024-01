Laura Escanes hace una petición sexual en las Campanadas de TV3 para su 2024

Laura Escanes y Miki Núñez en las campanadas de TV3. (Redes sociales)

La noche del 31 de diciembre tuvo muchas protagonistas. No solo Cristina Pedroche o Ana Mena, que dieron la bienvenida al nuevo año en Antena 3 y TVE, respectivamente, también Laura Escanes, que consiguió todo un hito al ser la elegida de celebrar el nuevo año en TV3. La influencer estuvo acompañada durante toda la noche del cantante Miki Núñez, con el que formó un tándem joven, divertido y natural que ha tenido muy buenas críticas den las redes sociales.

Además, la ex de Risto Mejide fue una de las más elegantes de la noche gracias a su vestido de Ze García, confeccionado a partir de “tul bordado de pedrería en tonalidades champán, perla y cristal”, que le daba un aspecto de lo más sofisticado.

Y aunque su outfit se llevó buena parte de las miradas, también lo hicieron sus palabras. Entre otras cosas, Laura hizo una petición sobre sexo que, por supuesto, no pasó desapercibido en las redes sociales. Tras quedarse soltera, pues rompió con Álvaro de Luna a finales de octubre, decidió pedirle al 2024 “más sexo”. Miki Núñez, lejos de asustarse, no dudó en reafirmar sus palabras y sumarse a esta petición tan íntima.

Aunque es bastante discreta en lo que se refiere a su faceta más íntima, lo cierto es que Escanes es también muy espontánea y natural -dos facetas que hacen que guste tanto- y esta no era la primera vez que habla de sexo en público. De hecho, poco después de conocer que estaba con Álvaro de Luna, su ahora ex, dijo a un tiktoker que “Mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida”. Estas palabras, por supuesto, no pasaron desapercibidas y todas las miradas se dirigieron a su exmarido, pues parecía dar a entender que con él la vida íntima era muy diferente.

Vestido de alta costura

Su vestido estaba ornamentado con un degradado radial que nace desde el centro de la cintura y se difuminaba por el completo de la silueta. Los detalles significativos del abrigo eran el corte canesú, la manga abullonada y la maxi cola, “todo ello confeccionado en tafetán y tul, lo que le otorga un carácter regio, glamuroso y elegante”. Así, el diseño refleja “una clara intención de crear una línea joven, libre y moderna”.

Laura Escanes, espectacular con vestido de Ze García para las Campanadas. (Cortesía Ze García)

Una técnica es la misma que se empleó en las mangas largas, que nacen desde el hombro y proporcionan distintos puntos de luz y sofisticación. “Para darle un guiño aún más escénico al look, y acorde al carácter invernal de la mágica noche, el diseño se complementa con un romántico abrigo oversize que juega con los volúmenes”.