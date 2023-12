Iago Negrón, el joven de 19 años desaparecido en Pozuelo, vuelve a casa: “Está bien física y mentalmente”

El joven de Pozuelo llevaba desaparecido desde la noche del miércoles 27 de diciembre (Policía Nacional)

Iago Negrón ha vuelto a casa en “buen estado” después de casi cuatro días desaparecido. El joven de 19 años, vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha dormido “dos días en la calle” y ha estado “solo”, según ha confirmado su padre a través de las redes sociales. Los familiares y el entorno del desaparecido lo buscaban desde el pasado miércoles, cuando salió de fiesta con unos amigos. Iago se había marchado únicamente con el abono transporte, las llaves de casa, un abrigo, DNI y algo de dinero, según ha detallado su padre, David Negrón.

“Ha sido hallado en el Templo al tercer día. Está bien, física y mentalmente”, ha señalado David Negrón, que también ha publicado una fotografía junto a su hijo. El joven ha vuelto a casa por sus propios medios tras haber dormido “dos días en la calle” y “no ha tenido acceso a dispositivos móviles”, por lo que “no tenía ni idea de lo que estaba pasando”. Los familiares habían denunciado su desaparición en la Comisaría de Pozuelo. Durante estos días, se han vertido multitud de informaciones sobre el paradero de Iago Negrón, entre ellas, la posibilidad de que estuviese poniendo en práctica un reto viral que consiste en permanecer incomunicado durante 48 horas.

El joven había dejado su teléfono móvil “en modo avión” y “dentro de una caja” en la vivienda familiar, según explicó su padre en una entrevista con Más Vale Tarde (La Sexta). David Negrón ha querido dar las “gracias” a todas las personas que han “compartido, ayudado y se han preocupado” por el estado de salud de su hijo. “Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso”, ha sentenciado el hombre. El joven había enviado un “extraño” vídeo de despedida a tres de sus contactos poco antes de desaparecer.

“No me vais a volver a ver”

Iago Negrón González llevaba desaparecido desde la madrugada del pasado miércoles. El joven, vecino de Pozuelo, dejó el teléfono móvil “en modo avión” y cambió todas las contraseñas antes de salir de casa. Además, varios contactos recibieron un mensaje de despedida “muy raro” en el que se le podía ver visiblemente afectado. “Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver”, aseguraba el madrileño en el vídeo que difundió poco antes de desaparecer. El joven ha vuelto a casa este domingo por sus propios medios, según ha confirmado su padre.

El adolescente ha estado incomunicado y “solo”, por eso no se ha percatado del revuelo social que se generó en torno a su desaparición. Una larga lista de familiares, amigos e incluso famosos se han movilizado para dar con su paradero y han llegado a organizar vigilias religiosas para rezar por él. David Negrón, padre del joven, ha agradecido la implicación de todos sus seguidores y ha confirmado que su hijo “está bien, física y mentalmente”. La vuelta a casa se ha producido por sus propios medios después de “dos días” pasando la noche en la calle.