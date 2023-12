Ramón García: “Este año las Campanadas de RTVE van a ser novedosas y muy distintas”

El presentador de televisión Ramón García posa durante la presentación de la programación navideña de RTVE. (RTVE)

Si hay un protagonista indiscutible en la última noche del año ese es Ramón García. El presentador vasco es una de las personas que más saben sobre el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, si no el que más, pues ha sido el encargado de dar la bienvenida al año nuevo en 20 ocasiones. Este 2023 lo hace en TVE, donde ha aparecido ante los espectadores, uvas en mano y con su mítica capa, en otras 15 ocasiones.

Y si bien es todo un experto, todo apunta a que esta ocasión será diferente y muy especial. La cadena pública quiere recuperar las cifras de antaño y, para ello, no solo ha confiado en Ramón, uno de sus rostros más representativos, especialmente tras el regreso de El Gran Prix del Verano, también en dos de las mujeres del momento. Por un lado, la cantante Ana Mena, una de las voces nacionales con más proyección y, por otro, Jenni Hermoso, la futbolista que marcó el gol que hizo que la selección española femenina se hiciera con la copa del mundo.

Sobre esta gran compañía y cómo planea su regreso ha hablado Ramón García con algunos medios, entre los que se encontraba Infobae España, desvelando algunos detalles sobre la noche más especial del año.

Te puede interesar: Ramón García resurge tras su época más convulsa: un divorcio, salidas de tono y centro de las polémicas

Ana Mena, Ramón García y Jenni Hermoso en una imagen promocional de RTVE. (RTEV)

Este año estás muy bien acompañado en las Campanadas de TVE, ¿cómo te sientes?

Pues muy contento. Ya son 15 años en RTVE, 20 años en los que he hecho las Campanadas en general, y es verdad que este año van a ser unas Campanadas sin perder la tradición de RTVE, pero con muchas cosas nuevas. Yo creo que van a ser muy novedosas y muy distintas.

Vas a estar con Ana Mena, pero también con Jenni Hermoso, ¿va a haber un cambio en la retransmisión?

No, no. Van a ser en el mismo sitio, el mismo lugar. El año se cambia a las 12 también, de eso no podemos cambiar nada. Lo que va a cambiar es un poco es el contenido en sí de lo que es la retransmisión, de lo que es el programa de Campanadas. Va a haber un arranque muy espectacular, color, vestuario... Pero el balcón es el mismo y en el reloj baja la bola igual.

¿Y la capa?

(Risas) La ropa va a tener también su aquel en estas campanas.

¿Qué destacarías de Ana Mena y Jenni Hermoso?

Que son dos números, cada una en lo suyo. Ana Mena de la música ya es un número uno y tiene una proyección increíble, no solo a nivel nacional, también internacional. Y de Jenni, ¿qué voy a decir? Campeona del mundo de fútbol, la selección, y la segunda mujer más influyente del mundo, según el Financial Times. El afortunado soy yo teniendo a dos mujeres así.

Te puede interesar: Este es el sueldo que ha cobrado Ramón García por el regreso de ‘El Grand Prix del Verano’

¿Qué balance haces de este año que acaba también para ti?

Sobre 10, un 11. Porque el Gran Prix ha sido la pera. Muy feliz con eso. Acabar el año haciendo las Campanadas es un regalo para mí y la verdad es que ha sido un año muy bueno. Sigo en Castilla-La Mancha Media con En compañía, todos los días, y es número uno. Por lo tanto, muy feliz y muy contento.

¿Entonces, qué le pides el año que viene?

Solo decirte ‘Virgencita, que me deje como estoy’. Pido salud. Ya los veteranos tenemos que pedir salud.

Vueelve, a casa vuelveee, Ramón García por Navidad...



🍇 Presentará las Campanadas junto a @AnaMenaMusic y con @Jennihermoso como invitada. pic.twitter.com/9yzwYLjyHN — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 28, 2023

Ramón, vuelves a las Campanadas, pero ahora, con la complejidad de que hay que recuperar el liderazgo de audiencias.

Yo no sé si hay que recuperar datos o si los recuperaremos. Eso ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es hacer unas Campanadas atractivas e intentar mejorar los datos de los últimos años. Y eso es cíclico. Es decir, las audiencias son cíclicas. Subes, bajas, vuelves a subir... Vamos a ver el día 2 cuando salgan las audiencias en qué posición nos deja.

¿Tus compañeras te han pedido consejo?

No, no. Hemos estado charlando de cómo se hacen. Ten en cuenta que ellas han crecido conmigo viéndome. Entonces, claro, ahora lo ven y lo van a hacer conmigo así que muy feliz.