Las incógnitas que rodean a Alexia Putellas: una lesión de la que no acaba de recuperarse y una renovación que no terminan de firmar

Todo lo que rodea a Alexia Putellas es una incógnita. Hace más de un mes, en el partido de Champions ante el Benfica la capitana de las azulgranas sufrió un golpe en zona de peligro para ella: su rodilla izquierda. Fue poco antes de que concluyeran los primeros 45 minutos del encuentro, pero la número once ya evidenciaba una cojera provocada por las molestias. En el descanso, Jonatan Giráldez decidió sustituirla por precaución, tras hablar con el médico y descartar cualquier lesión. Pero la cosa no quedó ahí y la futbolista no se entrenó junto al resto del grupo en las sesiones posteriores.

Además, tampoco estuvo presente en el Clásico, uno de los partidos más esperados de toda la temporada, ese que enfrenta al Barcelona y al Real Madrid. A pesar de presentar molestias, Montse Tomé no dudó en incluirla en la lista de convocadas para disputar el partido ante Italia. Sin embargo, días antes de que se disputara el partido, la jugadora tuvo que abandonar la concentración y regresar a Barcelona para continuar con su recuperación, después de someterse a las pruebas médicas pertinentes con la selección. El último encuentro de España ante Suecia, por tanto, también se llevó a cabo sin Alexia.

En los posteriores partidos del Barcelona tampoco ha estado presente. Y es que, desde hace aproximadamente un mes, la capitana azulgrana no ha vuelto a ponerse las botas ni saltar al césped. Las molestias en su rodilla no han cesado y ante el miedo de que la situación vaya a más, los médicos han decidido tomar medidas: una operación de rodilla. En concreto, se ha sometido a una artroscopia, una intervención que no revestía gravedad y que ha sido realizada para poner fin a las molestias que presentaba la jugadora. La cirugía ha sido un éxito, según ha confirmado el club culé.

“La jugadora del primer equipo femenino Alexia Putellas ha sido sometida a una artroscopia de revisión de su rodilla izquierda. Esta intervención ha ido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, recoge el comunicado del equipo. De esta forma, no se conoce cuál será la fecha de su regreso, ya que todo dependerá de su evolución. El problema es que esta situación ha paralizado la renovación de la capitana del Barcelona.

Una renovación en el aire

Ahora mismo la máxima prioridad es la recuperación de la futbolista, dado que todavía resta muchos tiempo por delante para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ya se han producido diferentes movimientos. Tras varias reuniones entre el club y la jugadora, los primeros decidieron plantarse ante las exigencias económicas. Y es que, Putellas pedía un contrato cerca de un millón y, aunque no ha llegado a las siete cifras, el club sí que ha incrementado cuantiosamente el importe respecto a su contrato actual.

Otro de los cambios que ha llevado a cabo la directiva es reducir el tiempo del acuerdo, pasando de tres años a dos. Una cuestión que pilló totalmente por sorpresa a la jugadora, dado que la duración no era uno de los puntos a debatir, al menos a priori. El problema es que ahora, con Alexia descontenta por este cambio de última hora, puede que se muestre más receptiva con las ofertas procedentes de Estados Unidos a las que se suman las de Arabia. Desde el club catalán afirman que no son consciente de ninguna oferta, mientras tratan de cerrar cuanto antes un acuerdo con la futbolista.