Letizia ‘regresa’ a la televisión con Gomaespuma: su divertido vídeo junto a Juan Luis Cano y Guillermo Fesser

La reina Letizia en el especial de 'Gomaespuma'. (Movistar Plus+)

Es de sobra conocido que la reina Letizia tuvo que abandonar su trabajo en televisión, donde era presentadora de los Informativos de TVE, tras prometerse con el rey Felipe. Sin duda, fue un gran sacrificio para ella y es que el periodismo era más que un trabajo, era una forma de vida que, además, había heredado de su padre y de su abuela, quienes antes que ella se habían dedicado a la comunicación.

Ahora la protagonista de las noticias es ella y, si bien muchas de ellas tienen que ver con sus looks, hay otras tantas, las más importantes, que están marcadas por el contenido de sus palabras. Así ha sucedido en su última aparición, con la que ha ‘regresado’ a la televisión.

Te puede interesar: Regresa ‘Gomaespuma’ 17 años después: un reencuentro especial de la mano de Movistar Plus+ y “sin continuidad”

Lo ha hecho de la mano de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, o lo que es lo mismo, Gomaespuma, el mítico programa radiofónico que tenía Onda Cero en los años 80 y en el que se trataba tanto la actualidad como la música, pasando por las entrevistas. Todo ello con un gran sentido del humor.

Si bien hace ya tiempo que el espacio radiofónico no se emite, el dúo se ha unido a Movistar Plus+ para protagonizar un especial único que se puede ver en la plataforma de pago y que se ha convertido en un reencuentro entre sus protagonistas. Y la Reina no se lo ha querido perder.

Te puede interesar: El emotivo reencuentro de ‘Gomaespuma’ 17 años después de su último programa: “En España el sentido del humor siempre sale al rescate”

Así es como ha formado parte de un divertido encuentro con ambos que se ha publicado en las redes sociales y en el que se puede ver a Letizia más cercana, natural y desenfadada que nunca. Durante su intervención, demuestra que era una gran admiradora de Gomaespuma, un programa que veía “a escondidas” y que le hacía soñar con convertirse en periodista.

Sentados en un sofá de color blanco, los tres charlan durante más de dos minutos de manera distendida en los que la Reina llega a soltar varias carcajadas, recordando con entusiasmo cuando era joven y escuchaba el espacio. “Quién me iba a decir a mí que, después de estos años, en los que yo tenía 13 o 14 años, y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de Gomaespuma...”, desvela divertida con una gran sonrisa para después asegurar que era una oyente “voluntaria” y que le gustaba porque el formato “hacía periodismo porque quería que conectaran conmigo”.

La reina Letizia en el especial de 'Gomaespuma'. (Movistar Plus+)

Contenta con su participación en este teaser, Letizia ha aprovechado para dar visibilidad a la recaudación de este reencuentro en el que se destaca la importancia de la salud mental. “Casi 40 años después, estoy aquí con la Fundación Gomaespuma y con todos los proyectos que desarrolla en tantos países, también en España, con este programa sobre la educación social y las emociones, que verdaderamente es una herramienta que previene cualquier malestar psíquico, que de eso se trata la salud mental”, se la escucha decir.

Además, como gran fan que es, ha recordado a algunos de los personajes que formaban parte de este espacio, que se despidió de las ondas en 2007. Entre otros, ha mencionado a Carmelo Cotón y Ricardo Borriquero, pero también a Cándida Villar, a quien ha enviado “el beso más especial y cariñoso”, así como “todo mi cariño y un fuerte abrazo” a “todos los cincuentañeros criados a los pechos de Gomaespuma”.