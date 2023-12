Regresa ‘Gomaespuma’ 17 años después: un reencuentro especial de la mano de Movistar Plus+ y “sin continuidad”

Guillermo Fesser y Juan Luis Cano en el reencuentro de 'Gomaespuma' (Movistar Plus+)

Han pasado 17 años, “pero parecía que no había pasado el tiempo”. Guillermo Fesser y Juan Luis Cano han vuelto a juntarse para traer a nuestros días la fórmula mágica con la que triunfaron en los años 90. Los dos humoristas se han unido a Movistar Plus+ para traer una versión única y especial que verá la luz este martes 26 de diciembre en la plataforma.

En torno a las 22 horas, los espectadores podrán acceder desde cualquier operador al nuevo capítulo de Gomaespuma, el reencuentro, que estará plagado de recuerdos, sorpresas y personalidades. Asimismo, repasarán las noticias más relevantes de los últimos 17 años con su característico humor y esencia.

“Hacía años que no nos sentábamos juntos a hacer un programa”, pero parece ser que el tiempo no ha pasado para los dos. “Estábamos en plena faena como si no hubiera habido parón”, destaca Juan Luis Cano. Y es que hace casi dos décadas se emitió el último episodio de Gomaespuma en la radio y en la televisión y, desde entonces, ninguno de los presentadores se había sentado juntos para volver a hacer un programa.

Es por eso que este especial nace con la idea de rendir homenaje al exitoso programa Gomaespuma, trayendo al presente algunas secciones del clásico espacio radiofónico y cuya popularidad le permitió abrirse paso en la pequeña pantalla de la mano de Telecinco. “Este nuevo episodio refleja muy bien lo que era el espacio: un magacín informativo de contenidos al uso con un toque de humor”, ha explicado el conductor de 100% únicos respecto al especial, que fue grabado el pasado 6 de diciembre en el Teatro Príncipe Pío.

Tras recorrer la historia del formato, Guillermo Fesser y Juan Luis Cano repasarán los acontecimientos noticiosos más importantes de las casi dos décadas que llevan alejados de los micrófonos y las ondas. Eso sí, las informaciones estarán presentadas con el peculiar humor y estilo de Gomaespuma, pues “el humor no frivoliza, no quita verosimilitud, ni realidad, ni verdad a las noticias”.

“No es de qué cosas haces las bromas, sino cómo las haces. Antes, en nuestros comienzos, algunas cosas se hablaban sin respeto, pero ahora hay que respetarlas. Pero eso no quiere decir que no se puedan bromear de ellas”, explica Guillermo Fesser, dando a entender que al igual que la sociedad ha evolucionado, ellos también lo han hecho al mismo tiempo. Algo que también reflejarán a la hora de tratar las informaciones en este especial.

Un regreso fugaz

Junto al dúo dinámico también estarán otros invitados como la inolvidable Cándida, la señora de la limpieza, a la que convirtieron en crítica de cine; y otras personalidades del mundo del espectáculo, la gastronomía o la política como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa. Nadia Calviño, los cantantes Rozalén y José Mercé o el actor Luis Zahera.

Pese a que para muchos seguidores del espacio esta vuelta pueda significar el regreso del espacio a nuestro día a día, lo cierto es que para los dos humoristas transmitir la actualidad diaria con un toque de humor es “una gran responsabilidad” a la que, ahora mismo, no buscan hacer frente. “Hemos hecho este reencuentro tan bonito y emotivo, pero sin continuidad”, asegura Cano, haciendo referencia a que no tienen en mente relanzar una nueva versión del espacio.

“No es el objetivo. Estamos en otra etapa, Gomaespuma era mucha responsabilidad y a mí no me apetece”, afirma Fesser. Lo que sí han dejado claro es que, al igual que todos estos años, seguirán trabajando juntos al frente de la fundación Gomaespuma, centrada en la escolarización de niños, niñas y jóvenes.