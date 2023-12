Miles de coches no podrán entrar en Madrid tras el 1 de enero: estos son los requisitos y multas

Coches circulando por Madrid. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

A partir del próximo 1 de enero, la ciudad de Madrid dará un paso más hacia la sostenibilidad con la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) más allá del área delimitada por la M-30. Esta expansión de la ZBE, que se había limitado hasta la fecha a la M-30 y el área central conocida como la almendra, cubrirá ahora la totalidad del término municipal de la capital española.

En este nuevo escenario, aquellos turismos que representen una mayor carga contaminante y que no consten como registrados en el padrón de Madrid antes del primer día de enero de 2022, o que no hayan realizado el pago correspondiente al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), se verán afectados por las restricciones de acceso y circulación en todo Madrid. Específicamente, los vehículos de turismo con etiqueta ambiental de categoría A —esto es, los diésel matriculados previo al año 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000— serán los afectados. La restricción se aplica sobre las categorías 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno), con la excepción de los vehículos de carga y las motos que no se verán afectados por ningún tipo de restricción.

La ZBE de Madrid forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, un proyecto lanzado por el Ayuntamiento en enero de 2022, que tiene como objetivo disminuir la emisión de las partículas de dióxido de nitrógeno y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Con el inicio de la expansión de la ZBE más allá de la M-30, se instaurará un periodo de notificación hasta el 30 de junio. Durante este plazo se buscará informar a los conductores acerca de la nueva normativa para evitar posibles sanciones una vez concluya esta ventana de aviso. Cabe señalar que este periodo de cortesía no afectará a las sanciones derivadas de las restricciones ya efectivas en la M-30 y su interior, cuyas cámaras finalizarán su propio periodo de aviso el 14 de enero. A partir del 15 de enero, las infracciones captadas por estos dispositivos de control serán objeto de sanciones.

Casi 500 cámaras de vigilancia

La vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones dará un paso más con la instalación de las 207 cámaras adicionales que se sumarán a las 257 ya existentes. Estos dispositivos formarán un sistema de control automatizado que tendrá la capacidad de monitorear tanto el tráfico dentro de la M-30 como en su periferia. El proceso de instalación de estas cámaras está llegando a su etapa final y, una vez en funcionamiento, permitirá asegurar a la administración que los vehículos respeten las normas establecidas en la ZBE.

El sistema de control por cámaras, forma una parte esencial del equipamiento de vigilancia de tráfico en Madrid un proyecto financiado, en gran parte, por los fondos Next Generation EU, con una asignación total de 5,7 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Con la incorporación de este nuevo equipo, la infraestructura de vigilancia para el cumplimiento de la ZBE de Madrid se verá notablemente reforzada, alcanzando una cifra total de 464 cámaras. Este número se complementa con los 37 dispositivos adicionales conocidos como ‘fotorrojos’, que están distribuidos en diversos puntos de la ciudad para controlar el respeto a las señales de tráfico y contribuir a la seguridad vial.

El incumplimiento de las restricciones era considerado hasta el 20 de marzo del año 2022 una infracción de carácter leve. En aquel momento, la infracción podía acarrear una sanción económica de 90 euros, con la posibilidad de reducirse a 45 euros en caso de que el pago se efectuase de manera anticipada. Sin embargo, tras una revisión legislativa, estas infracciones comenzaron a ser categorizadas como graves, conllevando una multa de 200 euros. A pesar del incremento en la cuantía de la multa, sigue existiendo la posibilidad de un pronto pago, lo cual permite que la penalización se reduzca a 100 euros.