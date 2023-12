Un extenista desvela uno de los secretos más desconocidos del circuito ATP: “Djokovic, Nadal… les he visto a todos”

Imagen de archivo de Nadal y Tsonga durante un partido (REUTERS).

Jo-Wilfried Tsonga fue uno de los tenistas más carismáticos dentro del circuito tenístico. Nadal se enfrentó a él en 14 ocasiones con diez triunfos y cuatro derrotas. Una de las más recordadas fue la segunda, en las semifinales del Open de Australia 2008, cuando el francés sorprendió al mundo entero metiéndose en la final en un torneo en el que también había ganado a Murray. Su legado sirvió como fuente de inspiración incluso para los tenistas más jóvenes del circuito. “Yo tenía nueve años y mi jugador preferido era Nadal y le ganaste”, dijo el Ruud tras ganar a Tsonga el día que el francés colgaba la raqueta.

Ahora, un año y medio después y ya retirado de la práctica deportiva, hace un repaso de su trayectoria y de las tres estrellas del deporte de la raqueta: Nadal, Federer y Djokovic. Tsonga reconoce al serbio como el menos querido por el público y explica el principal motivo. “¿Por qué algunas personas odian a Djokovic? Porque creo que hubo un periodo en el que no quería ser él mismo, quería ser Roger Federer o Rafael Nadal. Quizá debería haber seguido siendo él mismo todo el tiempo. Ganamos mucho cuando somos nosotros mismos. Por un momento quiso salir de esa imagen de guerrero que tiene, vivió cosas diferentes en su infancia, ¡así que en realidad es un guerrero!”, explica el galo.

Las fiestas de los tenistas

Ser tenista profesional implica viajar a lo largo y ancho del globo para competir y, como consecuencia, estar alejado del entorno más cercano. Sin embargo, a pesar de tener un calendario agotador, los tenistas encuentran tiempo para divertirse. En una reciente aparición en el podcast Generation Do It Yourself, Tsonga reveló que había visto a varias estrellas de la ATP, entre ellas Djokovic y Rafael Nadal, salir de fiesta. No obstante, se apresuró a señalar que la mayoría de los jugadores se abstienen de salir de fiesta durante los torneos, añadiendo que el descanso y la recuperación son cruciales para la mentalidad de un jugador.

El tenista español Rafa Nadal confirmó este viernes que volverá a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión. El torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, será donde debute

“¿Es posible hacer grandes fiestas y divertirse cuando se es profesional? En serio, quizá no debería decirlo, pero en serio… Los he visto a todos, que nadie me diga nada. Djokovic, Nadal… Los he visto a todos. Sólo hay que hacerlo en los momentos adecuados, no durante un torneo. No es lo ideal, hay que ser sincero, pero para mantener el circuito durante 40 semanas, dando la vuelta al mundo durante 15 años… hay que divertirse y disfrutarlo de vez en cuando”, explica.

Nadal está de vuelta

Alejado de las pistas de baile y con la mente puesta en las de tenis, Rafa Nadal sigue elevando la intensidad de sus entrenamientos antes de regresar al circuito ATP desde el inicio de 2024. Como parte de la pretemporada, que ha transcurrido mayormente en su academia de Manacor, viajará a Kuwati, a otro de sus centros de entrenamiento, en el que se entrenará junto al joven francés Arthur Fils. El broche a la preparación tendrá lugar en Mallorca, hasta los últimos días de diciembre, en los que Rafa Nadal viajará a Brisbane para disputar su primer torneo en los últimos 12 meses.

