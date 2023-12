La decisión que Pedro Sánchez tomó hace 20 años: ¿cómo se queda el cuerpo tras dos décadas sin fumar?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de su libro, 'Tierra firme'. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Yo he hecho dos cosas importantes en mi vida: hace más de 20 años dejar de fumar y hace más de diez dejar mis redes sociales en manos de una community manager”, resaltaba Pedro Sánchez durante la presentación de su último libro, Tierra Firme. Una afirmación acogida con aplausos entre la comunidad científica, que aprueba mensajes en torno a una vida sana por parte de los líderes políticos.

El nuevo gobierno de coalición pretende ampliar derechos y reconocimientos en su lucha contra el tabaquismo. Han pasado 12 años desde la última actualización de la ley, cuando se prohibió fumar en interiores, algo que ahora está normalizado, pero que en 2011 provocó un arduo debate.

Ahora, con Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad, la ley antitabaco aspira a prohibir fumar en las terrazas e incluso baraja medidas como su limitación en vehículos si hay personas de riesgo que puedan verse afectadas por el humo. Planteamientos ambiciosos que ya han generado reacciones furibundas en la derecha española.

Una recuperación casi total

Sin embargo, la frase de Pedro Sánchez lanza una cuestión importante. ¿Cómo quedan los pulmones de un fumador veinte años después de consumir el último cigarro? “Veinte años después de dejar de fumar, no digo que como nuevo, porque machaque ha habido, pero las posibilidades que tienes de contraer enfermedades son casi las mismas que las de un no fumador. Sobre todo enfermedades cardiopulmonares. A veces quedan residuos ahí, pero como mínimo te has ganado un 50% de posibilidades de mejora, que ya es bastante”, aseguraba Francisco Salvador, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), a Infobae durante una entrevista.

Una persona fuma en una terraza, en Lugo, Galicia, (Europa Press)

“La capacidad ventilatoria de un fumador disminuye muchísimo, porque además hay una inflamación del tejido bronquiopulmonar, además de la mucosidad que se provoca y los restos de alquitrán. Pero cuando llevas 20 años sin fumar, tu capacidad respiratoria se ha recuperado al 90% como mínimo. Siempre queda un pequeño residuo y eso no se quita en su totalidad, pero entre el 80% y el 90% se recupera, siempre y cuando lo dejes a tiempo, cuando no hay una patología instaurada, ya que ahí habrás llegado tarde”, arguye el sanitario.

Durante su primera intervención con los medios de comunicación en el Ministerio de Sanidad, Mónica García adelantó que sacará del cajón la ley antitabaco porque no puede “darle la espalda a la única medida que más años de vida y más calidad de vida puede aportar a la población”.

Los últimos datos de la encuesta EDADES dicen que el 69,6% de la población española declara haber fumado tabaco alguna vez en la vida y el 33,1% de la población de entre 15 y 64 años ha fumado forma diaria en 2022. Desde este año, el Gobierno financia un medicamento para dejar de fumar conocido como Recigarum, con un precio de 111,09 euros, reducido en 71,16 euros con la financiación pública.