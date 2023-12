Endrick, la perla que llega al Real Madrid: supera a Neymar y Ronaldo y lidera al Palmeiras campeón del Brasileirao

El brasileño Endrick celebra un gol. (EFE).

“Mis amigos me decían que podría ser la figura del campeonato, ganar premios individuales, pero para mí el protagonismo no existe. Si el equipo me tuviese solo a mí no conseguiría ganar nunca. Es todo el equipo y tengo que agradecer por estar aquí”. Con este humilde y maduro discurso en el que antepone el interés colectivo al individual, Endrick, un chico de 17 años, cierra con el club de su vida, el Palmeiras, su primera y exitosa etapa. Lo hace conquistando su segundo Brasileirao, bañado en la gloria que sólo salpica a los elegidos. Él es uno de ellos.

Sus 14 goles en dos temporadas, el último de ellos clave para que el Verdao saliese campeón, le convierten en un referente para los jóvenes brasileños que, cada vez que se pregunten por el jugador con más tantos marcados en Brasil antes de cumplir la mayoría de edad, deberán pronunciar el nombre de Endrick. Antes eran Neymar (10) y Ronaldo Nazario (12) los futbolistas que con 17 años más veces habían puesto al público en pie. El 2023 ha sido la consagración del joven que el próximo 21 de julio de 2024, cuando cumpla 18 años, será oficialmente jugador del Real Madrid.

Fortaleza mental

Desde que se anunció su fichaje por el conjunto blanco, la vida de Endrick cambió por completo. Ya no se le miraba como la última sensación del Palmeiras, sino como el futuro ‘9′ del cuadro merengue. “A veces me pregunto por qué colocan tanto el foco en mí. Yo no pedí eso. Hay situaciones que sobrepasan los límites: ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Mira, nadie va a ser Pelé, él es el rey del fútbol”, se quejó Endrick en una entrevista el pasado mes de abril para la revista GQ Brasil. Sus lágrimas en febrero tras ser sustituido ante el Bragantino evidenciaron su frustración.

“Tiene que tener calma. A nadie le gustan las críticas. Hay una tremenda presión sobre él para que marque cinco o seis goles y él mismo trata de lidiar con ello. El gol aparecerá en el momento adecuado. Solo hay que estar tranquilo y mantener la sonrisa”, explicaba Abel Ferreira, su entrenador. Sin embargo, todo cambió en la segunda parte de la campaña. Más alejado del foco mediático, el jugador encontró la tranquilidad para volver a entrar en el once de Ferreira, que llegó a dejarlo encuentros enteros en el banquillo para evitar la sobreexposición, y mostrar todo su potencial.

Endrick durante la celebración del Brasileirao con el Palmeiras (REUTERS).

Endrick fue perdiendo miedo escénico y ganando confianza. Prueba de ellos sus seis goles en los últimos ocho encuentros con el Verdao y la llamada, con debut incluido, de la canarinha. Siendo su punto de inflexión un partido clave ante Botafogo. Su equipo perdía 3-0 y la derrota dejaba al Palmeiras sin opciones de pelear por el título. En ese momento, Endrick se puso el mono de trabajo y dio una lección de liderazgo y talento al echarse el equipo a la espalda con 17 años. Marcó dos goles, dio una asistencia y el Verdao remontó (3-4) el choque.

Confianza y contacto permanente con el Real Madrid

Palabras mayores para un futbolista que aunque no esté en las filas del Madrid no pierde el hilo directo con los directivos del conjunto blanco, presentes semana tras semana, ya sea en persona o en la distancia, en la vida del joven delantero. Juni Calafat, jefe de ojeadores del Madrid, fue el artífice del fichaje y mantenido el contacto con el futbolista y su entorno viajando cada dos meses a Brasil. Endrick ha sentido el respaldo del Real Madrid desde la distancia y el próximo 17 de diciembre lo hará en persona. Si todo sigue lo planeado, el brasileño acudirá al Santiago Bernabéu para presenciar el duelo liguero ante el Villarreal.

“Enhorabuena, Endrick, por tu segundo Brasileirao consecutivo. Tu gol en el último partido ayudó a tu equipo, Palmeiras, a ganar un merecido título. Estamos muy orgullosos de ti”, escribió en redes sociales un Real Madrid que sonríe por las noticias que le llegan desde el otro lado del charco y, tras seguir la misma fórmula que con Vinicius y Rodrygo, ya espera a Endrick, su nuevo diamante a pulir.