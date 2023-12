Isabel Preysler revela en ‘El Hormiguero’ intimidades de sus Navidades: esto es lo que no sucede en su mesa de Nochebuena

Isabel Preysler en El Hormiguero (El Hormiguero)

Este jueves ha ido a divertirse a El Hormiguero Isabel Preysler para presentar su nuevo documental Isabel Preysler. Mi Navidad, la nueva apuesta de Disney+, que se estrenó el pasado 4 de diciembre. En él, la celebrity abre las puertas de su casa, una mansión conocida como Villa Meona, para mostrar cómo pasa las Navidades con su familia. Preysler también ha hablado de sus hijos, del amor, de todas las cosas que le gusta hacer cuando está sola o de cómo fue su llegada a España. Además, entre las intimidades que ha revelado sobre las fiestas navideñas, ha confesado una de las cosas que no suelen hacer cuando se juntan todos en su casa.

En presentador del programa de las hormigas ha preguntado a Isabel Preysler qué es lo que suelen cenar por Navidad: “Un poquito de todo, se trae pavo, cuando lo hacemos en Madrid lo hace el padre de Fernando, después carne para los que no quieren pavo, también una pasta por los niños”. Unas cenas en las que, además, suelen ser muchos. También ha confesado qué es lo que no hacen en su casa, a pesar de que tener dos cantantes en la familia: cantar.

Te puede interesar: La opinión de Isabel Preysler sobre el matrimonio entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: “Están en el principio...”

Respecto a sus hijos, ha afirmado que son todos muy diferentes. En cuanto a Chabeli es “un amor, como la madre de todos, de su padre, mía... se preocupa por todos, cuida a todos”. Sobre su hija Ana asegura que hace muchas cosas y “todas las hace bien, una madre estupenda, una compañera ideal para Fernando, me encanta ver a los 4 que viajan por todo el mundo y no se separan nunca, son una familia verdaderamente feliz”. De Julio explica que es el “más independiente de todos, yo me río mucho con él, pero él se ríe de mí”. En cuanto a Enrique considera que “es un padrazo, no hay nada en el mundo más importante para él que sus hijos, también es un gran trabajador como era su padre y es un perfeccionista”.

Trancas y Barrancas consiguen el protocolo de @isabelpreysler para la cena de Navidad 🎄 #PreyslerEH pic.twitter.com/HLTXWjOHTw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2023

Y, por último, de Tamara asegura: “lloramos con ella de risa, es la más divertida de todos, la alegría de la casa”. Respecto a las cómo ve a Tamara en las tertulias: “Yo creo que debería de intervenir un poco más, pero sus compañeros tienen más experiencia y ella va con más cautela”.

Te puede interesar: Carmen Lomana sentencia a Isabel Preysler por su docuserie: “No hay que hacer cosas tan vulgares”

Isabel Preysler también ha hablado de lo que le gusta hacer cuando tiene su espacio y está sola: “Muchas cosas, cuando se van todos a dormir hago todo lo que no he podido hacer durante el día, leo, si estoy viendo una serie, ése es el momento, hago mis listas, hablo con mis niños por el cambio horario, escucho música y bailo sola porque ya no me saca nadie a bailar, me encanta bailar sola”.

Celos, rupturas y amores de Isabel Preysler

La celebrity dado su opinión sobre si existen los celos razonables y de forma categórica aseguro que no existen. “Hay celos más light y menos, pero al final todos terminan siendo malos”. A la pregunta de si después de todo los vivido las rupturas duelen menos, afirma que sí, “con los años todo duele menos, la última no me dolió nada”. También ha explicado que lo que le enamora de un hombre es que tiene que admirar a esa persona y lo que ella más admira es la inteligencia. “Después viene el sentido del humor y después la ternura. De lo último que te puedes cansar en la vida es de la inteligencia”, añade. Sin embargo, sobre si podrá volver a enamorarse perdidamente, manifiesta que lo ve muy difícil y perdidamente imposible.