Así es ‘Eyes of Wakanda’, la nueva serie de Disney+ basada en el universo de ‘Black Panther’

Black Panther en la serie 'What If...'

Cuando pensábamos que lo sabíamos todo sobre los planes de futuro de Marvel, pero parece que se están produciendo muchos cambios, tanto internos como externos, que están poniendo patas arriba los cimientos de la factoría perteneciente a Disney. Mientras se espera a dilucidar qué ocurre con el futuro de la saga tras el escándalo que ha protagonizado Jonathan Majors, encargado de dar vida al vilano Kang, parece que Marvel se está replanteando muchas cuestiones. No todas ellas son necesariamente malas, pues la última noticia que nos ha llegado no podría ser más esperanzadora, especialmente para los amantes del universo de Black Panther.

Porque la compañía acaba de anunciar, por sorpresa y sin previo aviso, la puesta en marcha de una nueva serie, Eyes of Wakanda, una nueva serie basada en el universo de Black Panther que ha comenzado su desarrollo. Esta nueva producción, que ha sido anunciada durante la proyección especial de dos nuevos episodios de Marvel’s What If...?, forma parte de la nueva y fuerte apuesta por la animación, en la que también se incluyen X-Men 97′ o Spider-Man: Freshman Year, que ahora pasa a llamarse Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Eyes of Wakanda no se situará en la misma línea temporal de Black Panther, sino que pasará a contar los orígenes de Wakanda, centrándose en los primeros guerreros de la ficitica nación. “A lo largo de la historia de Wakanda, se ha encomendado a valientes guerreros viajar por el mundo para recuperar peligrosos artefactos de vibranium. Esta es su historia”, anunciaba con esta descripción Brad Winderbaum, el jefe de streaming, televisión y animación de Marvel Studios.

Shuri como Black Panther en 'Wakanda Forever'

El futuro de Black Panther en el UCM

Lo cierto es que, tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020, el mundo de Black Panther no ha vuelto a ser lo mismo. El actor, que había protagonizado tanto la primera entrega como había aparecido en las últimas películas de Los Vengadores, tuvo precisamente su última aparición de forma animada, como será Eyes of Wakanda. Fue precisamente en la serie ¿Qué pasaría si...?, en la que se plantean diversas situaciones alternativas en las que muchos de los personajes conocidos fueran de otra forma: si Thor fuera hijo único, si hubiera zombies, si la Capitana Carter fuera la primera vengadora...

En esa serie había un episodio dedicado exclusivamente a Black Panther, titulado ¿Qué pasaría si... T’Challa se convirtiera en Star-Lord?. Este episodio contó con la voz de Chadwick Boseman, el cual la había dejado grabada antes de fallecer, a pesar de que la serie se estrenase un año después de su muerte. Desde entonces, el estudio Marvel se ha devanado los sesos intentando pensar cómo seguir con la saga de Black Panther después de esta repentina y señalada ausencia. Black Panther: Wakanda Forever se centró precisamente en esa búsqueda de un nuevo líder y superhéroe, entregando en primera instancia la responsabilidad a su hermana Shuri (Letitia Wright) pero abriendo la puerta a la posibilidad de que otro T’Challa pudiera ocupar su lugar más adelante, el hijo del Black Panther original con Nakia (Lupita Nyong’o).