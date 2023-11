La política detiene a Vito Quiles en las protestas de este lunes en Ferraz

Nueva manifestación contra la amnistía celebrada este lunes frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz (EFE / Rodrigo Jiménez)

Este lunes se ha llevado a cabo una nueva concentración en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz. Se trata de la decimoctava jornada consecutiva de protestas, sin embargo, en esta la Policía ni siquiera ha cortado las calles de acceso a Ferraz ni han puesto cordones policiales como en días posteriores, debido a que la concentración no había sido comunicada a Delegación del Gobierno. El número de asistentes durante las protestas de este lunes ha sido de 1.000 personas y un detenido, Vito Quiles, reportero y uno de los discípulos de Javier Negre en Estado de Alarma.

El reportero ha sido identificado en la misma protesta por los agentes de la Policía Nacional, quienes finalmente le han detenido y le han subido al furgón policial. Según han confirmado fuentes policiales a Infobae España, Vito Quiles ha sido detenido por los delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad.

Vito Quiles trata de transformar su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, en una especie de plataforma de denuncia. El problema es que esta red social en muchas ocasiones ha tachado sus publicaciones de falsas o las ha tildado de bulos.

1.000 asistentes a la concentración en Ferraz

A las 19:30 horas de la tarde, las primeras personas han comenzado a aparecer en los alrededores de la sede socialista en Ferraz, en concreto, en las escalinatas de la Iglesia que hace esquina con Marqués de Urquijo e inmediatamente la Policía les ha informado de que no podían pisar la carretera y debían quedarse en la acera. Esto se debe a que es el primer día que los agentes no cortan la circulación porque la convocatoria no había sido comunicada a Delegación de Gobierno.

Algunos de los asistentes han tratado de cruzar calle, pero las autoridades se lo han impedido y estos han sido identificados. Esto ha provocado que se formasen tres grupos en cada una de las esquinas de Ferraz con Marqués de Urquijo, quienes han comenzado a criticar a los agentes con pitos y gritos de “libertad, libertad”, “fuera, fuera”, o “qué vergüenza”.

Los coches se unen a los manifestantes en Ferraz

A ellos se han sumado también algunos coches que pasaban por esa zona, quienes han tocado el claxon en apoyo a los presentes en la protesta, un gesto que ha sido recibido con aprobación por los otros. Además, varios coches incluso han pasado varias veces uniéndose a la movilización. Tal ha sido la situación que la Policía ha parado a uno de los conductores para llamarle al orden, quienes llevaba fueran del vehículo una bandera preconstitucional y la de los tercios de Flandes, el cual ha pasado varias veces por la zona. Al ser parado, los manifestantes no ha dejado de reprochar a los agentes el gesto al grito de “Esto es España, no Venezuela”.