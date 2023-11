Lamine Yamal juega ante Georgia y cierra el debate entre España y Marruecos

Lamine Yamal durante el partido entre España y Chipre (REUTERS).

Se acaba el caso Lamine Yamal, si es que alguna vez lo hubo porque tanto él como su familia dieron el sí a la selección española absoluta. Sin embargo, desde ahora, el blindaje se eleva a todas las esferas en el momento que ingresó al terreno de juego en el minuto 65 de partido. En ese instante se sumó un partido más a su casillero con la selección –acumula 4 internacionalidades– y ya no podrá ser llamado por Marruecos, país originario de su padre.

Cuatro son los encuentros que marca la legislación de la FIFA para que un jugador pueda cambiar de nacionalidad: “Estuvo en un máximo de tres partidos internacionales A de cualquier disciplina futbolística con su equipo actual, sea competición oficial o amistoso, antes de cumplir los 21 años”.

El debate no tenía mayor fundamente que el que intentó darle Walid Regragui, seleccionador marroquí. “Es un joven que acaba de cumplir 16 años hace un mes. Tiene que tomar una decisión que no es fácil. En la federación marroquí hemos trabajado para que Lamine venga con nosotros, y él tiene que decidir. Esperamos que juegue con nosotros, pero hasta el día de hoy no podemos decir que Lamine Yamal pueda venir. He viajado y me he sentado con el joven para tener una buena conversación y explicarle nuestro proyecto”, llegó a afirmar.

Bate récords entre ‘las dudas’

Lamine Yamal esperó a que los focos se centrasen en el césped, y no en dirigentes polémicos ni en materiales extraviados, para dominar por completo la escena de este parón de selecciones. Se sabía de las prometedoras habilidades de la perla del Barça, pero nunca está de más ratificarlas en el siguiente nivel: el equipo nacional. Sucedió en Georgia, donde el chaval pasó a la historia por el qué, el debut con mayor precocidad registrado en la selección española. Pero también por el cómo, ya que al hito le puso un lazo magnífico en forma de gol. Todo esto con apenas 16 años y 57 días de existencia.

8 de octubre de 2023. Una fecha que recordará para siempre Lamine Yamal y que ya forma parte de la historia del fútbol español porque el jugador del Barça se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol en LaLiga. Ante el Granada gozaba de su última oportunidad para batir el récord que ostentaba Fabrice Olinga, quien vio puerta con el Málaga en la temporada 2012/2013 a la edad de 16 años y 98 días. Poco más de una década después, Yamal ha pulverizado dicho registro anotando su primer tanto a los 16 años y 87 días. Tan solo 11 días de diferencia.

La historia de la Champions tampoco escapa de Lamine

Hay niños que no se comportan como tales. Niños que juegan como veteranos, sin que les pese la presión de sus primeras veces. Hay niños, y Lamine Yamal es uno de ellos. Ha nacido una estrella en Can Barça. Una de esas que no necesita marcar gol para brillar con luz propia y apagar el resto de constelaciones azulgranas. En la primera jornada de la Champions, en Montjuic frente al Amberes, se convirtió en el futbolista más joven del Barça en disputar la competición con 16 años y 68 días, superando a Ansu Fati.

Lamine Yamal durante el partido de España ante Georgia (RFEF).

Y en la segunda, volvió a romper otro registro. Pero esta ocasión, no solo a nivel de club, sino de la historia del torneo. Logró ser el jugador titular más joven en toda la historia de la UEFA Champions League, superando por tres días al nigeriano Celestine Babayaro que militaba en el Anderlecht belga. El extremo azulgrana ha vivido siete días para el recuerdo. El lunes firmó su renovación con el Barcelona hasta 2026, con una cláusula de 1.000 millones de euros, el pasado miércoles estrenó su primera titularidad en la Champions y este domingo se ha convertido en el goleador más joven de de LaLiga.

Tras los pasos de Messi

Lamine Yamal se dio a conocer en el la última edición del Joan Gamper, un escenario en el que anteriormente ya lo hizo el mayor astro de la historia del Barça: Leo Messi. El argentino, en su debut como titular, dejó impresionado al Camp Nou y a la Juventus, cuya defensa se vio desbordada para frenar todas sus interminables diabluras. Eso ocurrió hace 18 años, cuando Yamal, el protagonista actual, ni siquiera había nacido. “Es un talento, tenemos que ir dosificando al chico, pero es una maravilla verlo participar con este descaro y este desparpajo”, afirmó Xavi tras el encuentro.

La irrupción de Yamal se produce en un momento en el que la afición azulgrana está necesitada de ídolos y él cumple todos los requisitos. Cuenta con un gran potencial, bendición de Xavi y se ha formado en La Masía. “Es un jugador que nos puede ayudar porque tiene mucho talento. Tiene personalidad, último pase, es fuerte… puede marcar una época en el club. Sin ningún miedo lo meto en la lista. Estamos contentos con él. Tiene condiciones futbolísticas muy buenas. He hablado con él y está contento. Alucino con la inconsciencia de los que suben ahora, sin ninguna presión, se atreven a todo, no tienen miedo a nada”, añade Xavi.