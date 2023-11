ATP Finals: Alcaraz y Djokovic, otra vez

Carlos Alcaraz celebra su pase a las semifinales de las ATP Finals (EFE).

Cuando Carlos Alcaraz levante la mirada en el Pala Alpitour de Turín tendrá delante a su rival más recurrente de 2023: Novak Djokovic. Dos tenistas, separados por una distancia de 16 años, que han reinventado la máxima rivalidad tenística este 2023. El murciano ha recogido el testigo de Federer y Nadal como máximo oponente para el serbio. Cuando Novak Djokovic ganó su primer Grand Slam, el Open de Australia en 2008, Carlos Alcaraz tan solo tenía cinco años. Ahora, una década y media después, el murciano y el serbio protagonizan la última gran pugna del tenis.

Ambos se han retroalimentado a lo largo de toda la temporada. “Pienso en Novak Djokovic casi en cada entrenamiento, no te voy a mentir”, declaró el español a su llegada a Shanghái. “Él siempre me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable”, aseguró el serbio tras la última final que ambos disputaron en Cincinnati. Ahora, después de otra temporada colosal, ambos disputarán este sábado (21.00 horas) en Turín las semifinales de las ATP Finals.

La gira asiática se olvida en Turín

Carlos Alcaraz ha vuelto en Turín. Dentro de un año de ensueño, con la victoria en Wimbledon como momento culmen y las semifinales en Roland Garros y US Open como otros grandes resultados, Carlitos dilapidó en los últimos meses sus opciones de acabar el año como número uno del mundo. Pese a que cuajó un buen US Open, perdió puntos al llegar a semifinales y des ahí, sus resultados han caído. Hizo semifinales en Pekín (ATP 500), no pasó de octavos en el Masters 1.000 de Shanghái y de segunda ronda en París-Bercy. En todos tenía opciones de lograr muchos puntos y apenas acumuló un pequeño botín.

Peor casi fueron las sensaciones que tuvo, como él mismo reconoció. Sin embargo, en las ATP Finals, torneo que pone el broche a la temporada tenística, se ha reencontrado su esencia. Olvidada la derrota en el debut con Zverev, ante Medvedev confirmó las señalas iniciadas dos días antes contra Rublev. A Carlos le gustan los escenarios grandes, se siente cómodo cuando tiene que lidiar con la presión. Ante el ruso sólo le valía ganar certificar su pase a semifinales y evitar así depender del resultado de Zverev. Dicho y hecho.

El actual clásico

A sus 20 años ha conseguido lo que no pudo en su día el propio Djokovic, superar la fase de grupos en su primera participación en el torneo. Se convierte así en el tenista más joven que lo consigue desde que lo hiciera Rafa Nadal en 2006. El “vamos” que gritó con rabia al final del encuentro con Medvedev lo dice todo. “Es increíble estar en las semifinales en mis primeras ATP Finals. Jugar contra Medvedev siempre es difícil y duro, pero estoy contento con la forma en la que hemos preparado el partido, con mi entrenamiento de ayer. El trabajo previo fue muy bueno y estoy feliz por ello”, dijo Alcaraz.

Novak Djokovic (izquierda) y Carlos Alcaraz (derecha) posan previo a la final del torneo de Wimbledon, el domingo 16 de julio de 2023, en Londres. (AP).

“Cuando te enfrentas a alguien como Novak, tienes que estar fuerte mentalmente y saber llevar la presión que pone sobre ti en cada pelota. Pienso que he aprendido mucho sobre eso. Estoy listo para el partido”. Será el cuarto y último del año. Nole se impuso en Cincinnati y en Roland Garros, donde los calambres pudieron con él. “No puedo, no puedo”. Fueron las palabras que gritó Carlos Alcaraz tras sentirse paralizado en su partido de semifinales de Roland Garros ante Novak Djokovic. “Aquí, aquí, aquí… estoy muy jodido tío. ¿Cómo puede ser?” le preguntaba el tenista murciano con cara de incredulidad a su equipo.

Empate o derrota abultada

La presión por tener delante al tenista con más Grand Slams de la historia, la Philippe Chatrier llena hasta la bandera, la tensión, los nervios... a Carlos se le juntaron demasiados intangibles. Acababa de igualar el partido ante uno de los mejores tenistas de la historia cuando su cuerpo dijo hasta aquí. Alacaraz tan solo se impuso en el All England Club, la catedral del tenis. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací. Los 36 son los nuevos 26″, le dijo Alcaraz a Djokovic tras conquistar su segundo Grand Slam, primero sobre hierba. El español aún no es consciente de la gesta que ha conseguido en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados de la historia. Se ha convertido, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La suerte está echada.

La semifinal de este sábado supone un nuevo capítulo de una rivalidad que ha ido creciendo a lo largo de la temporada. Ambos tenistas han ido intercambiando el trono del tenis mundial durante todo 2023. Empezó Carlos en la cima, lo perdió el 30 de enero en Australia, donde no pudo acudir por lesión, en favor de Djokovic. Lo recuperó el 20 de marzo y se lo volvió a ceder al serbio el 3 de abril. Volvió el murciano a lo más alto el 22 de mayo, justo antes de Roland Garros y lo perdió el 12 de junio, después de París para regresar el 26 de junio y volver a perderlo el 11 de septiembre, tras la conquista de Nole del US Open. Con las ATP Finals como broche de la temporada, Alcaraz ya no tiene opción alguna de recuperar el número uno del mundo, pero sí de finalizar la temporada con buen sabor de boca. “Sueño con ganar este torneo, pero me toca ante uno de los mejores tenistas de la historia”. Carlitos, reencontrado con su tenis, ya está aquí.