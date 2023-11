Un Alcaraz reencontrado con su esencia pasa por encima de Medvedev y se cita con Djokovic en semifinales de las ATP Finals

Carlos Alcaraz celebra su triunfo ante Medvedev (REUTERS).

Carlos Alcaraz ha vuelto. Dentro de un año de ensueño, con la victoria en Wimbledon como momento culmen y las semifinales en Roland Garros y US Open como otros grandes resultados, Carlitos dilapidó en los últimos meses sus opciones de acabar el año como número uno del mundo. Pese a que cuajó un buen US Open, perdió puntos al llegar a semifinales y des ahí, sus resultados han caído. Hizo semifinales en Pekín (ATP 500), no pasó de octavos en el Masters 1.000 de Shanghái y de segunda ronda en París-Bercy. En todos tenía opciones de lograr muchos puntos y apenas acumuló un pequeño botín.

Peor casi fueron las sensaciones que tuvo, como él mismo reconoció. Sin embargo, en las ATP Finals, torneo que pone el broche a la temporada tenística, se ha reencontrado su esencia. Olvidada la derrota en el debut con Zverev, ante Medvedev confirmó las señalas iniciadas dos días antes contra Rublev. A Carlos le gustan los escenarios grandes, se siente cómodo cuando tiene que lidiar con la presión. Ante el ruso sólo le valía ganar certificar su pase a semifinales y evitar así depender del resultado de Zverev. Dicho y hecho.

Vuelve a su esencia

A sus 20 años ha conseguido lo que no pudo en su día el propio Djokovic, superar la fase de grupos en su primera participación en el torneo. Se convierte así en el tenista más joven que lo consigue desde que lo hiciera Rafa Nadal en 2006. El “vamos” que gritó con rabia al final del encuentro con Medvedev lo dice todo. “Es increíble estar en las semifinales en mis primeras ATP Finals. Jugar contra Medvedev siempre es difícil y duro, pero estoy contento con la forma en la que hemos preparado el partido, con mi entrenamiento de ayer. El trabajo previo fue muy bueno y estoy feliz por ello”, dijo Alcaraz.

Sus enfrentamientos con Medvedev se están empezando a convertir en un clásico que augura memorables partidos. Ninguno de los dos escatimó en Turín. El ruso, ya clasificado, se atrincheraba desde el fondo de la pista donde atacaba mandando misiles con el revés. Alcaraz, que se crece ante la exigencia, había creado un escudo impenetrable incluso para los golpeos del ruso y era capaz de volver a abarcar todo el ancho de la pista. Es increíble lo de esas piernas. Y si a eso se suma que estuvo impecable con la volea, el resultado del cóctel no es otro que un resacoso dolor de cabeza para el rival.

Noticia en desarrollo.