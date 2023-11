Carlos III hace negocio de su cumpleaños: así saca rentabilidad a sus 75 años

Imagen de archivo del rey del Reino Unido, Carlos III. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El 2023 se ha convertido en un año muy especial para Carlos III, pues ha sido en el que se ha convertido de manera oficial en rey de los británicos tras una espera de décadas. Fue el pasado 6 de mayo cuando el primogénito de Isabel II ascendió al trono, llevando por primera vez las regalías, símbolo del poder real, y pronunciando un simbólico discurso en el que aseguró que “he venido no a que me sirvan, sino a servir”. Desde entonces, el monarca no ha faltado a su palabra y se ha esforzado por reinventarse, demostrando estar muy involucrado en su nuevo papel en aras de evidenciar la utilidad de la monarquía.

Para ello, una de las decisiones que tomó Carlos, fue la de mostrarse cercano con el pueblo, ya sea saludando a los ciudadanos cuando tiene oportunidad o haciéndoles formar parte de los momentos más significativos que le toca vivir. Este martes 14 de noviembre ha tenido lugar uno de ellos, su 75 cumpleaños, un día que ha dedicado al lanzamiento de un proyecto alimentario y que en lo personal se espera que pueda celebrar con su familia.

Pero no solo el rey y la Familia Real pueden formar parte de este día. Los más fieles seguidores de la Corona también pueden hacerlo gracias a la iniciativa de Highgrove House, la residencia oficial de Carlos y Camilla, situada en Gloucestershire, Inglaterra, que ha sacado a la venta varios souvenirs que conmemoran el 75 cumpleaños del soberano.

Botella de whisky y bandeja creados con motivo del 75 cumpleaños de Carlos III. (highgrovegardenscom)

“Explore nuestra colección de obsequios conmemorativos para conmemorar el 75º cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III el 14 de noviembre de 2023. Compre nuestra gama de productos personalizados y de edición limitada, incluido un nuevo osito de peluche de Merrythink, el whisky The King’s Birthday Vatting, que se embotellará en el cumpleaños de Su Majestad, vasos conmemorativos grabados y otros hermosos obsequios”, se puede leer en la tienda online, que muestra con detalle los objetos que han preparado para la ocasión.

De todo lo propuesto en esta colección destacan dos artículos. Por un lado, un whisky de malta de edición limitada fabricado con dos variedades de malta que se cultivan en la finca Highgrove. Destilada y embotellada en Cotswolds, esta bebida está limitada a 1.500 botellas y tiene 50 grados de alcohol. Su precio es de 175 libras, unos 200 euros al cambio.

El otro gran objeto de la colección es una bandeja conmemorativa. Una pieza acaba en oro de 22 quilates que presenta el número 75 y las iniciales del rey junto a un patrón de plumas doradas y bordeado rojo. En la parte posterior está escrita la frase “Para celebrar el 75º cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III, el 14 de noviembre de 2023″, junto al número que marca que es parte de una edición limitada. De esta bandeja solo hay disponibles 75 unidades y su valor es de 195 libras (223 euros).

Diversos precios

Aquellos que se quieran gastar menos dinero pueden adquirir uno de los vasos creados para la ocasión. Un recipiente de cristal pensado para beber whisky, aunque obviamente admite cualquier otro líquido, que está fabricado con materiales de alta calidad que le otorgan un gran brillo. En color oscuro se pueden ver las iniciales del rey rodeadas por las cuatro flores que representan a los cuatro estados de Gran Bretaña y, en la parte exterior, el texto “His Majesty King Charles III. 75th birthday. 1948-2023″. Tiene un coste de 24,95 libras (28 euros).

Botella de whisky y bandeja creados con motivo del 75 cumpleaños de Carlos III. (highgrovegardenscom)

La oferta también incluye algo para los más pequeños, un osito de peluche de color marrón claro y decorado con dos lazos, en negro y dorado, que recuerda irremediablemente a Paddington, el también oso de peluche con el que Isabel II llegó a tomarse el té. Este muñeco es también una edición limitada, pues solo se han creado 500 unidades de él. Está hecho a mano por Marrythink, un conocido fabricante británico de osos de peluche, y destaca por tener un bordado en sus patas con el número 75 y el emblema dorado de la corona de Highgrove. Viene en una bolsa con cordón Merrythinking con un certificado de autenticidad y cuesta 175 libras, es decir, 200 euros.