Mateu Lahoz cuenta por qué se enfadaron con él Piqué y Jordi Alba durante un partido

Mateu Lahoz se encuentra retirado de los campos de fútbol, pero no tanto alejado del presente de este deporte. En la actualidad, se dedica a comentar las jugadas arbitrales polémicas durante las retransmisiones de Tiempo de Juego. Este fin de semana comentó el derbi sevillano del Sánchez Pizjuán que se saldó con empate. Durante el descanso, recordó una anécdota de su etapa en activo.

Todo se remonta al 11 de julio de 2020, en un partido después de la pandemia. Los árbitros, por aquel entonces, tenían prohibido coincidir con los equipos previo al partido, hasta el punto de no poder alojarse en el mismo hotel. En pandemia, los colegiados viajaban en el mismo día para arbitrar el partido. Fue así el viaje de Mateu Lahoz para arbitrar el Real Valladolid - FC Barcelona. A su llegada, antes del partido, se acercó al dúo culé, Gerard Piqué y Jordi Alba, para felicitar a este último por su carnet de conducir, que se lo había sacado en pandemia. “Gracias al coche, yo pude estar en un partido de LaLiga española”, recordaba el exárbitro el motivo de la felicitación. Sin embargo, los jugadores “se mosquearon” con Mateu por dicho acercamiento fuera del terreno de juego.

Ese partido se saldó con victoria azulgrana por 0-1, permitiendo que el equipo catalán se metiese de nuevo en la pelea por el liderato de LaLiga que finalmente se la llevó el Real Madrid. Sin embargo, el mosqueo de los jugadores con el árbitro no fue la única anécdota, sino que, de Lahoz pitó un penalti que resultó no ser, pero no pudo revisarlo en el monitor del VAR. Lanzamiento desde los 11 metros que fue clave para el resultado final del partido. Con muchas anécdotas en sus recuerdos, Mateu Lahoz comenta las jugadas arbitrales desde la barrera.

Mateu, de árbitro a presidente de la Federación

Desde que colgase el silbato, Mateu Lahoz está llamado a ser presidente de la RFEF, o al menos, eso es lo que suena en las esferas de la institución. El exárbitro español es una de las personas a las que muchos señalan como posible candidato a sustituir a Luis Rubiales, después de que este presentara su dimisión por el beso no consentido a Jenni Hermoso. Lo cierto es que el nombre de este profesional, con más de 30 años de trayectoria como colegiado, cada vez suena con más fuerza.

El CSD autorizó el pasado día 11 de octubre que la RFEF celebre sus elecciones en el primer cuatrimestre de 2024, después de que esta pidiera ese adelanto el 20 de septiembre, ya que los comicios deberían realizarse después de los mismos por la participación de la selección en los Juegos Olímpicos de París de 2024.