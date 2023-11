La metedura de pata de Lydia Lozano con la hermanastra de Thalía en ‘Sálvese quien pueda’: “Dale un beso, que la conocemos todos”

Lydia Lozano y Laura Zapata, en 'Sálvese quien pueda'. (Netflix)

El esperado regreso del universo Sálvame se ha producido este viernes 10 de noviembre con el estreno de los tres primeros episodios de Sálvese quien pueda, el docureality de Netflix con ocho de los rostros veteranos del mítico programa de Telecinco.

En la primera entrega del formato, los colaboradores viajan hasta Miami para buscar una nueva oportunidad profesional tras la cancelación del espacio de La Fábrica de la Tele. Allí les recibe la popular actriz y presentadora Laura Zapata, quien se encargará de comunicarles quiénes han sido seleccionados para probar suerte en el programa de Univisión Siéntese quien pueda.

Al encontrarse con Zapata, varios tertulianos reconocían no saber quién era su anfitriona. “Yo he visto a una señora con una diadema más grande que su cabeza, pero ha sido muy elegante y muy educada”, comentaba Belén Esteban. María Patiño, por su parte, también confesaba no conocer a la actriz, y añadía: “Seguramente ella tampoco sabía quién era yo. Y no lo entiendo, la verdad”.

Quien sí parecía tener alguna seña de quién era Laura Zapata fue Belén Esteban, que tras pasar un rato con ella recordó de qué le sonaba su cara: “¿Usted es hermana de Thalía?”, le preguntó. “Es mi hermana la menor”, confirmó la mexicana.

Al final de la reunión, Lydia Lozano se dirigía a la actriz para pedirle que le diera “un beso a Thalía, que la conocemos todos”. “Claro que sí, con mucho cariño”, respondió cordialmente Zapata.

Sin embargo, Chelo García Cortés informó a Lydia de que acababa de cometer un error: “Que no se hablan, Lily”, espetó. “No se hablan, Lydia, ya has metido la pata otra vez”, agregaba Víctor Sandoval.

En ese momento, Patiño quiso saber el motivo por el que ambas hermanas no tienen relación. “Mira, mi amor, a mí me secuestraron. Después de un secuestro de 45 días, salen las verdades de las conciencias”, se limitó a explicar Zapata.

El origen del conflicto

Laura Zapata declaró que no le interesa acercarse a su famosa hermana (Foto: Instagram)

Lo cierto es que la enemistad entre Thalía y Laura, que son hermanas por parte de madre, se remonta a hace dos décadas. Concretamente, la relación se rompió cuando en 2002 Zapata fue secuestrada por la banda Los Tiras junto a su hermana Ernestina.

Según contó la propia Ernestina, fue la cantante mexicana quien pagó el rescate de ambas, pero esto acabaría provocando el distanciamiento de Zapata con sus hermanas. Además, la famosa villana de telenovelas ha revelado que el motivo de su enfado con Thalía fue que la artista le impidió hacer una obra de teatro inspirada en su secuestro.

Aunque el delicado estado de su madre en sus últimos años de vida acercó a las hermanas, que mantuvieron una relación cordial, el vínculo volvió a romperse cuando Yolanda Andrade acusó a Laura Zapata de vivir del dinero que le enviaba Thalía para cuidar a su anciana progenitora.

“Fui absolutamente atacada con una irrealidad como es que era una mantenida yo, por una persona, amistad de esta persona [de Thalía] y lo único que pedí es ‘sal y di que lo que dice tu amiga es una mentira’. Ella se mantuvo en silencio. Entonces, no me importa”, confesó la actriz.

El pasado septiembre, Laura confirmaba en un encuentro con medios que su relación con Thalía estaba completamente rota. Al ser preguntada por el conflicto con su hermana, aseveró: “¿Por qué no le hablas a ella? No quiero hablar de ella, perdóname, mi amor. Esa relación se acabó”.