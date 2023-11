Luis Enrique deja otra rueda de prensa para el recuerdo con el PSG: “No voy a cambiar”

Luis Enrique tras caer ante el Milan (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Luis Enrique continúa dejando momentos y frases llamativas en su etapa como entrenador del PSG. Ya que el campeón francés no termina de carburar tanto como cabría esperar, todas las miradas se dirigen al exseleccionador español cada vez que se produce una derrota. Ha vuelto a ocurrir a raíz del tropiezo contra el Milan en la Champions League, que auguraba preguntas incómodas para Lucho en la rueda de prensa previa al compromiso liguero de este fin de semana. Antes de medirse al Reims este sábado, el técnico tuvo que enfrentarse a los periodistas, de los que ya se sabe que no es precisamente muy amigo.

Por supuesto, las cuestiones con miga llegaron, aunque el asturiano las solventó con su contundencia habitual. El momento más sonado de la comparecencia que protagonizó este viernes tuvo lugar cuando Luis Enrique abordó, no le quedaba otra, las dificultades del PSG fuera de casa. Unas que, a su juicio, no son tales.

Te puede interesar: La crítica del presidente del Nápoles contra Luis Enrique

“No, no estoy de acuerdo con la pregunta. Creo que somos un equipo que no especula en ningún campo. No ha especulado, hasta ahora, contra ningún rival. Salimos a ganar. Intentamos ser mejores que el rival”, afirmó primero, tal y como se ha hecho eco AS. Fue justo después cuando dejó su sentencia más rotunda de toda la intervención: “No voy a cambiar. Sea cual sea el rival, salimos a ganar y a atacar. No sé si es lo mejor, pero es mi idea y no voy a cambiar”.

Luis Enrique nada más caer ante el Milan (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Por si a alguien le quedaban dudas de la posición de Luis Enrique, se explayó al respecto para que estas se disipasen. “Estoy de acuerdo con que es mucho más agradable jugar en nuestro campo que fuera de casa. Con la ayuda de nuestros aficionados, la idea de jugar en casa nos hace ser más valientes y más atrevidos. Son las mismas condiciones en casa y fuera. No voy a cambiar la idea del equipo porque recibamos un gol. Mi idea, como equipo, es jugar igual en casa que fuera. Eso, ahora mismo, lo hemos hecho en todos los partidos. No ha habido ni un partido, ni uno, fuera de casa, que el equipo no haya competido a por el partido. Luego podemos haber sido menos efectivos, pero mi idea no va a cambiar”, sentenció.

Te puede interesar: Felipe Massa señala a Fernando Alonso sin miramientos

“Existe un riesgo”

Luis Enrique no escondió que las dos derrotas en la máxima competición europea, con el PSG encuadrado en el que se considera el ‘grupo de la muerte’ de esta Champions, podrían ser un problema. “En la Champions League, es el grupo más difícil de la competición, uno de los únicos realmente interesantes. Hasta la última jornada, hay posibilidades de acabar primero, segundo, tercero o incluso cuarto. Es como estar en octavos, cuartos o incluso semifinales. Estoy convencido de que lograremos clasificarnos. Pero es evidente que existe un riesgo”, apuntó.

Luis Enrique en el banquillo en San Siro (REUTERS/Alessandro Garofalo)

De hecho, el preparador natural de Gijón hizo cierta autocrítica en este punto: “Todavía no estamos en lo más alto de la clasificación en la Ligue 1, aún tenemos margen de mejora”. Es así porque el PSG marcha segundo en la tabla, al igual que le ocurre en la Champions. Tras su enfrentamiento con un periodista y las críticas que hizo el presidente del Nápoles sobre él, Luis Enrique, con esta perla, suma y sigue a la hora de generar titulares en París.