Brahim lidera el pleno de un Real Madrid que sella su billete a octavos de la Champions

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Brahim al Braga (REUTERS).

El Real Madrid se quitó en su competición todas las dudas que le generó el empate ante el Rayo Vallecano hace tres días. Los de Ancelotti fueron superiores a un Braga que dio la cara hasta que encajó el primer gol. Brahim Díaz, Vinicius y Rodrygo finiquitaron un triunfo (3-0) que clasifica al Real Madrid a octavos de final. Único equipo español que ya tiene asegurado el billlete y el único que ha superado las 32 fase de grupos de la historia de la Champions. Hay vida más allá de Bellingham.

“Hablo con Brahim, sé perfectamente lo que puede aportar, es un jugador que me gusta por sus características y tendrá su papel en los próximos partidos”, auguró Ancelotti antes de dar a conocer su alineación para enfrentar al Braga. Las molestias en el hombro de Bellingham y el apretado calendario inmediato de su equipo abrían la puerta al 21 del Real Madrid. “Tengo algo especial por él porque ha jugado en el Milan”, comentaba Ancelotti y Brahim tardó menos de un cuarto de hora en ratificar las palabras de su técnico, pero su gol fue anulado.

Brahim volvió a aprovechar su oportunidad

El malagueño se divertía como falso nueve con la pareja de brasileños, Rodrygo y Vinicius muy abiertos. Recibía, arrancaba, exhibía su facilidad para regatear en carrera y se dejaba ver por al área. Estaba siendo indetectable para la Niakate y Jose Fonte. Ni uno ni otro llegó a tiempo para taponar el remate de primeras de Brahim tras el pase de Rodrygo. Se adelantaba el Real Madrid, o mejor dicho, le adelantaba un Brahim que aprovechó su segunda titularidad para volver a ver puerta. La primera, ante Las Palmas en Liga, también se saldó con un tanto del malagueño cuya situación en el conjunto blanco es extraña.

Brahim celebra su gol con el Real Madrid (REUTERS).

Pocos la entienden. Ni parte del club ni los que rodean al jugador. Regresó este verano al conjunto blanco después de su fructífero Erasmus en el Milan. Tres temporadas donde no ha dejado de crecer hasta convertirse en un fijo el curso pasado. 45 partidos llegó disputar en los que hizo siete goles y repartió siete asistencias. Unos números que le convirtieron en uno de los líderes del conjunto rossonero, que alcanzó el pasado curso las semifinales de la Champions.

Lunin, héroe inicial; Vini y Rodrygo se reencontraron

Antes de que Brahim se vistiese de héroe, la capa se la había puesto un Lunin que cayó en el once de rebote tras la lesión de Kepa en el calentamiento. El ucraniano, frío y sin ritmo de competición, salvó a su equipo tapando el disparo de Djaló desde los once metros al inicio del partido. Lunin sofocó la rebelión inicial del cuadro portugués que tenía claras las ideas. Bruma y Djaló ponían la velocidad por las bandas y la experiencia de Horta jugaba al servicio de un Zalazar que no se prolongó en ataque tanto como le hubiera gustado.

En cualquier caso, la puesta en escena del cuadro luso pretendía ser un reflejo de la declaración de intenciones mostrada por su presidente durante la comida de directivas en la que agasajó a Florentino Pérez con un obsequio en forma de casco de gladiador, tradicional símbolo de la ciudad portuguesa. El ímpetu se lo quedaron Rodrygo y Vinicius. Ambos, peleados con el gol, se reencontraron con él de la forma que más le gusta: al contragolpe. Hay vida más allá de Bellingham.